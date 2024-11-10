人民网上海11月10日电 （唐佳）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）巴西国家馆里，来自大洋彼岸的咖啡生豆、农产品等纷纷“上新”；在场馆之外，多位业界人士齐聚昆山，共同见证了瑞幸巴西咖啡博物馆的揭幕。

作为世界最大的阿拉比卡咖啡豆生产国和出口国之一，巴西为全球至少提供了三分之一的咖啡豆。数据显示，2023年至2024年巴西对中国的咖啡豆出口量，较2022年至2023年度增长186.1%，在巴西所有的出口品类中，增幅排名第一。随着我国咖啡消费市场热度持续攀升，对咖啡的品质要求也日益提高。巴西咖啡豆源源不断地进入中国市场，满足了更多中国消费者对优质咖啡的需求，也为原产地相关产业发展注入动力。

巴西出口投资促进局主席乔治·维亚纳表示：“巴西咖啡是可持续并面向世界的。瑞幸咖啡推动了高品质巴西咖啡和巴西咖啡文化在世界范围内的传播，我很高兴能够看到咖啡博物馆在昆山正式落成。”

揭幕仪式现场。

博物馆以高品质咖啡的诞生为主线，呈现了巴西咖啡产业近300年的发展史。通过历史元素还原了国际重量级精品咖啡生豆竞赛“卓越杯（COE，Cup of Excellence）”的场景，勾勒出一粒甄选自巴西的咖啡生豆从产区出发进入垂直供应链，并最终成为消费者手中一杯杯高品质咖啡的历程。

据悉，博物馆的落成也是2024年瑞幸巴西咖啡文化节的成果，在此之前，瑞幸还举办了系列WBC世界冠军专业品鉴沙龙，并收官了瑞幸咖啡全球寻豆之旅巴西站的探访，瑞幸首家巴西咖啡主题店也于近期在上海外滩店落成。通过一系列形式多样的巴西咖啡文化节活动，瑞幸让中国消费者感受到了巴西“咖啡王国”的魅力所在。

随着开放的市场、庞大的消费群体以及可观的增长潜力，瑞幸深化中巴咖啡产业合作、推动咖啡文化交流。未来在咖啡产业加速精品化、完善咖啡供应链、科普咖啡文化、满足消费者需求等因素的推动下，全球咖啡企业将在中国这片充满机遇与活力的热土相遇。

活动当天，瑞幸咖啡还受邀参与了巴西出口投资促进局在亚洲的首个中巴双边经贸合作和科创交流项目建设的综合性服务平台——"巴西之家（Casa Brasil）"在上海的落成仪式。

(责编：王连香、高雷)

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