人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部指导做好台风“银杏”防范应对工作

2024年11月10日15:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月10日电 （欧阳易佳）据水利部消息，今年第22号台风“银杏”（强台风级）11月10日上午10时中心位于海南省三沙市北偏东方向约245公里，中心附近最大风力14级（42米/秒），预计将以每小时5～10公里的速度向西南方向移动。受其影响，预计11月11日至12日，海南省中部及东南部将有中到大雨；万泉河、昌化江及沿海部分河流将出现小幅涨水过程。

水利部相关负责人表示，水利部密切监视台风移动路径，逐日滚动会商研判，及时向海南省水务厅通报雨水情预报和会商结果，就抓紧修复水毁工程、做好山洪灾害防御、完善危险区人员转移预案以及统筹防汛与蓄水科学调度水库等工作提出要求；水利部工作组正在海南防汛一线协助指导。海南省水务厅迅速组织排查水利工程安全隐患，建立风险清单，落实安全度汛措施；科学调度水工程，提前做好骨干水库防洪运用准备工作。

上述负责人表示，将继续密切监视研判台风发展态势，指导海南省做好防范应对，全力保障人民群众生命财产安全。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部指导做好台风“银杏”防范应对工作
　　人民网北京11月10日电 （欧阳易佳）据水利部消息，今年第22号台风“银杏”（强台风级）11月10日上午10时中心位于海南省三沙市北偏东方向约245公里，中心附近最大风力14级（42米/秒），预计将以每小时5～10公里的速度向西南方向移动。受其影响，预计11月11日至12日，海南省中部及东南部将有中到大雨；万泉河、昌化江及沿海部分河流将出现小幅涨水过程。…
从一粒咖啡豆到一座博物馆
　　人民网上海11月10日电 （唐佳）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）巴西国家馆里，来自大洋彼岸的咖啡生豆、农产品等纷纷“上新”；在场馆之外，多位业界人士齐聚昆山，共同见证了瑞幸巴西咖啡博物馆的揭幕。 作为世界最大的阿拉比卡咖啡豆生产国和出口国之一，巴西为全球至少提供了三分之一的咖啡豆。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部