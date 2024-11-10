人民网北京11月10日电 （欧阳易佳）据水利部消息，今年第22号台风“银杏”（强台风级）11月10日上午10时中心位于海南省三沙市北偏东方向约245公里，中心附近最大风力14级（42米/秒），预计将以每小时5～10公里的速度向西南方向移动。受其影响，预计11月11日至12日，海南省中部及东南部将有中到大雨；万泉河、昌化江及沿海部分河流将出现小幅涨水过程。

水利部相关负责人表示，水利部密切监视台风移动路径，逐日滚动会商研判，及时向海南省水务厅通报雨水情预报和会商结果，就抓紧修复水毁工程、做好山洪灾害防御、完善危险区人员转移预案以及统筹防汛与蓄水科学调度水库等工作提出要求；水利部工作组正在海南防汛一线协助指导。海南省水务厅迅速组织排查水利工程安全隐患，建立风险清单，落实安全度汛措施；科学调度水工程，提前做好骨干水库防洪运用准备工作。

上述负责人表示，将继续密切监视研判台风发展态势，指导海南省做好防范应对，全力保障人民群众生命财产安全。

(责编：王连香、高雷)

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