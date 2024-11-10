人民网记者 车柯蒙

来自129个国家和地区的3496家展商汇聚上海，“四叶草”内洽谈欢、签约忙；

境外发言嘉宾占近半数，虹桥国际经济论坛上，“坚持高水平开放”“共享发展新机遇”的和音愈发响亮；

世界500强行业龙头秀技术，来自最不发达国家的展商打开产品销路，“展品变商品”的故事更加精彩。

11月10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）圆满闭幕。按一年计意向成交800.1亿美元，比上届增长2%。

进博之约，是友谊之约、合作之约、共赢之约。七年来，进博会越办越好，今年，展厅内亮点十足、成交活跃，中国大市场书写开放新篇章，五洲来客皆收获满满。

高水平开放唱响合作新音

第七届中国国际进口博览会会场。人民网记者 翁奇羽摄

开幕首日，展馆人流如织，洽谈签约接踵而至。中国供销集团所属中国农业生产资料集团有限公司与矿业公司必和必拓签署钾肥战略合作备忘录、中国航空工业集团在多个领域与外国供应商签署多项采购协议和合同……

展会期间，国外参展商热情高涨，国内采购商“购物车”不断扩容。11月9日，第七届进博会贸易投资对接会全部结束，3500多家企业进行了线上和线下贸易洽谈，在装备制造、食品及农产品、消费品等领域达成合作意向260多项，累计实现意向合作金额超94亿美元。

一次次握手、一阵阵掌声、一纸纸签约，见证了进博会不断推动高水平开放的成效。面对时代之变，中国坚持高水平开放的决心始终未变。

过去一年来，免签“朋友圈”持续扩容；最新外商投资准入负面清单正式实施；修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》；在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理模式……中国推进高水平对外开放的范围更大、领域更宽、层次更深。

第七届虹桥国际经济论坛发布的《世界开放报告2024》指出，2008年至2023年，中国开放指数从0.6789升至0.7596，提高11.89%，升幅位居全球前列；2023年，中国开放指数在129个经济体中排名第38位，比2022年提升1位。

在世界开放指数震荡收缩趋势明显的当下，这样的进步显得尤为宝贵。

今年，马达加斯加首次在进博会设立国家展馆。“进博会不仅是一个展示平台，更是推动包括马达加斯加在内的新兴国家产品进入中国市场的重要契机。”马达加斯加驻华大使让·路易·罗班松在接受人民网专访时表示，相信在中国的支持下，马达加斯加能够有效解决贫困问题，迈向更加繁荣的未来。

“多年来，进博会已成为一个互动交流平台，助力企业与政府以及众多行业伙伴沟通，探索合作的新机会。”雅培快速诊断业务大中华区总经理仇建平表示。

大市场拓宽发展新机遇

走在上海的大街小巷，曾经少见的进口皇帝蕉，已成为寻常水果摊上的热销品。

进博会期间，上海佳农香蕉实业有限公司香蕉产品经理郑守辉接待了一波又一波海外参展商。“来自厄瓜多尔的香蕉种植商用手机翻译器与我交流，想成为我们的供应商。”郑守辉说，在厄瓜多尔当地，大约有200多个农户从事皇帝蕉种植，向中国市场供应200至400吨皇帝蕉，中国庞大的市场为原产地供应商和种植户提供了机遇。

今年，中国为37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，并为来自这些国家的企业提供120多个免费展位。

在第七届进博会坦桑尼亚国家馆，参观者正在选购特色工艺品。人民网记者 翁奇羽摄

走进坦桑尼亚国家馆展厅，参观者络绎不绝，不少客户在现场沟通合作意向。展厅数据显示，中国已连续8年成为坦桑尼亚最大贸易伙伴。“与往届采用委托展览的方式不同，今年当地贸易发展局组织了几十家企业实地参展。”坦桑尼亚国家馆中方代表陈彬彬表示。

11月8日至9日，网友在人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”进博专场，云逛进博会，为各类优质产品点赞。直播间外，中国14亿多人口的消费市场，正为各国企业、商品和服务提供了更为广阔的市场空间。

“中国为提振消费者信心、释放内需潜力推出了一系列积极举措。进博会就是一个绝佳例证，展现了中国对创新和共同繁荣的承诺，这让我对中国市场充满信心。”欧莱雅集团董事长安巩表示。

“从2018年首届进博开始，通用电气医疗已累计落地了43款首发首展的医疗科技，借助进博的溢出效应，完成了从展品到商品的蝶变。我们希望在中国这片创新沃土上，共享机遇。”通用电气医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊说。

向“新”力开启美好未来

进博会聚焦新质生产力的特点更突出。人民网记者 翁奇羽摄

当新一轮科技革命和产业变革深入发展，进博会不断释放向“新”力。

今年，400多项新产品、新技术、新服务集中亮相进博会，其中既有贴近百姓日常生活的消费品和农产品，也不乏蕴含先进科技的高精尖医疗器械和技术装备。

“中国消费者对于新技术、新产品的热情和接受度是前所未有的，由此也带动了汽车产业激发创新的意愿，并拓展了市场的空间。”日产中国管理委员会主席山崎庄平表示，品牌正在中国市场“换挡提速”，迎接新的挑战和机遇。

11月6日，第七届进博会尚在热展，第八届进博会参展商签约仪式已同期举行，80家企业及机构“抢鲜”预订第八届进博会。

“进博会不仅是向世界展示中国，也是向中国展示世界。”

“期待与中国伙伴共同推动技术创新，实现共同发展的目标。”

“中国稳定、开放的营商环境，对于商业的成功至关重要。”

……

今年进博会期间，数十位做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》栏目的企业高管表示，中国的大市场始终是跨国企业的重要机遇。

第七届进博会虽然落下帷幕，但更多的新产品、新技术、新服务正走进千行百业、千家万户；更多的新门店、新工厂、新研发中心将落地建成；更多的动能、信心、潜力将被释放。

中国大市场，与世界共享。五洲来客，相约进博，彼此成就。

(责编：王连香、高雷)

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