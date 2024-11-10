人民网记者 杜燕飞

智慧关节机器人、降血脂创新药物、高压注射系统……在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，医疗器械及医药保健展区精彩纷呈，多款医疗创新产品、尖端技术和服务集中展出，进一步满足人民对美好生活的向往。

开放是中国式现代化的鲜明标识。近年来，中国持续扩大医疗领域对外开放，在北京、上海等地开展设立外资独资医院试点；推动海南医疗旅游消费国际化；发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》等一系列举措，进一步推进我国健康事业发展。

“以高水平开放促进医疗服务高质量发展”现场配套活动。人民网记者 杜燕飞摄

在进博会场馆内，由人民网主办、拜耳医药影像诊断业务部协办的“以高水平开放促进医疗服务高质量发展”现场配套活动举办。参会嘉宾表示，健康是人类的共同追求，也是经济社会发展的重要指标。伴随着中国医疗领域的有序开放，以开放汇合作之力、以开放聚创新之能、以开放谋共享之福，进博会平台赋能人类健康的美好未来变得更加光明。

以医疗创新成果服务民众健康

拜耳影像诊断全球总裁安德华发言。人民网记者 杜燕飞摄

在本届进博会上，行走在医疗器械及医药保健展区，拜耳展台的一款高压注射系统“MEDRAD Centargo”，吸引了观众的目光。

该产品拥有活塞式多患者管路，在进行CT增强检查时，其对比剂注射精准度更高，结合其研制的信息化和智能化模块，为患者量身定制注射方案，给予了医生更强的诊断信心。

这是医学创新成果服务公众健康的缩影。在中国，“一切为了人民健康”，以健康为中心是“健康中国”战略的重要指南。

“未来医院和国家区域医疗中心要以创新为引领，推动医疗卫生工作横向到边、纵向到底，服务于人民群众。”清华大学医院管理研究院常务副院长张宗久表示，通过进博会上的交流，能够把更多医疗科技引入中国，让群众享受到医疗技术对健康的促进作用。

具体到医学影像领域，近年来，每一次技术革新都在不断拓展医学影像的应用边界，提升疾病的早期发现率与治疗成功率。

中华医学会放射学分会主任委员、上海长征医院放射诊断科主任刘士远认为，医学影像设备的数量、质量，决定了医院平台的服务水平及临床学科发展。高端设备的引进有利于医院高质量发展，可以提升社会、经济、医疗和科研效应，也有利于人才培养。未来影像学发展趋势是以新技术为支撑，多学科融合发展，在服务民众健康中发挥更大作用。

“我们希望提供的解决方案是高效的，帮助更多患者第一时间诊断精准，找到答案。中国市场潜力大，发展速度快，创新能力强。希望通过技术合作，共创适用于中国公众的解决方案，并推动有效、创新的解决方案惠及全球。”拜耳影像诊断全球总裁安德华说。

值得一提的是，对地方医院而言，医疗创新成果的应用让当地群众在“家门口”就可以看好病。

九江市第一人民医院副院长宗志涛对此深有体会。“今年我们医院投入了一些先进设备，引进了第二代全新的腔镜机器人、江西省第一台全骨科机器人等手术机器人。不到两个月，相关科室完成手术上百例，大大提升了医疗服务质量，也提高了手术质量。”宗志涛说。

数智化赋能医疗健康事业发展

国家儿童医学中心主任、复旦大学附属儿科医院院长王艺发言。人民网记者 杜燕飞摄

在数字化浪潮推动下，人工智能（AI）技术正以前所未有的速度和深度，重塑着医疗行业面貌，优化患者的就医体验。

“医院未来不是整体医疗，而是以中心医院为核心，辐射到基层医院、家庭，以医校研企一体化完成‘AI+医疗’，服务更多人群。”吉林大学第二医院党委书记秦彦国表示，希望借助平台、人才和机制，形成智慧生态健康集群，以可穿戴设备将人的健康数据转换成对人的监护，实现区域医院对基层医院和家庭服务新模式的改变。

AI在医疗领域的应用，离不开数据的支撑。四川大学华西二院副院长肖雪表示，医疗生态圈主打“Open”。在健康门户建设过程中，基本医疗、健康服务等数据都统一在资源平台上。通过移动互联和人工智能，把医疗服务需求方和医疗服务供给方联系在一起，形成事产融合、互盈互补的生态圈，实现多方合作共赢。

当前，数智化发展推动了区域医疗高质量发展。“我们借助湖北省‘323’工程，通过‘一张网’建设，链接起辖区20个乡镇卫生院、800多名村医，真正实现了我市区域医疗机构间互联互通、信息共享，促成了检验检查结果互认，区域远程诊疗及急诊急救县乡村一体化。助推了整个区域医疗技术与服务水平双提升。”天门市第一人民医院党委书记严想元说。

高水平开放推动全球医疗发展

“期待借助进博会平台，推动更多展品在中国落地应用。”“发挥进博会溢出效应，让我们的医疗产品和治疗方案走向世界。” “我们的药品开发，首先要考虑在中国的发展策略”……

本届进博会上，医疗器械及医药保健展区的参展企业纷纷表示，进博会带来了市场机遇。

“开放是中国医疗业发展的必然要求。”绍兴文理学院附属医院副院长傅永平表示，要引进国外高端医疗设备，也要积极“走出去”，加快人才培养，还要根据患者需求进行创新，有自己的核心技术。

对于中医院来说，辽宁中医药大学附属医院院长肖景东表示，当前，医疗设备已经有了巨大进步，在建设“健康中国”过程中要坚持科学技术和创新引领，提高效率、降低成本，助力行业高质量发展。

“希望通过我们的国际医疗服务，练好内功，把地域、流程、模式、体系更好地融入到健康发展的大环境中，提供更多高质量服务。”国家儿童医学中心主任、复旦大学附属儿科医院院长王艺说。

与会嘉宾表示，进博会已成为全球头部医药企业对接中国市场的重要渠道，也是中国医疗器械和医药企业走向世界的重要平台。双方通过合作共赢，能够提升各国民众的健康水平。

(责编：王连香、高雷)

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