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记者去哪儿：科技致美 在进博会看“商品”变“爆品”

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2024年11月10日16:47 | 来源：人民网
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2023年，优衣库PUFFTECH空气棉服首次在进博会展出，时隔一年，该产品成为秋冬热销人气“爆品”。这正是进博会助力“展品”变“商品”，“商品”变“爆品”的生动实践。

在模拟空气锁温动能舱中，可以体验到科技带来的轻盈与温暖；通过模拟纳米级纤维万花镜，能直观地观察感知到纳米级纤维的世界；步入模拟沉浸式热力成像密道，随着步伐逐一亮起的暖色灯光，如同保暖内衣一般温暖随行……今年进博会期间，优衣库1000平方米的沉浸式展台中，“智慧纤维”科技、全球和本土艺术融合、品质以及可持续理念交织碰撞。

“进博会是全球盛事，更是展示科技创新和品牌形象、演绎在华及全球发展成果的最佳平台。”谈及进博会机遇，优衣库中国品牌总监董春芳表示。

进博会上的热门场馆有很多，与百姓生活息息相关的食品、农产品、消费品展区总是人气满满，这也与中国消费者对高质量产品、高品质生活日益旺盛的需求不谋而合。

如何以科技致美，满足消费者对美好生活的向往，成为消费品牌的新课题。为此，优衣库携手东丽公司，共同研发高机能3D极细中空纤维打造颗粒状填充物，为消费者带来锁温抗湿的舒适体验；NANODESIGN纳米级纤维技术面料云感羽绒，以科技让外套更加轻盈、兼顾保暖御寒；与此同时，HEATTECH保暖内衣，将粘纤、腈纶、聚酯纤维、氨纶等多重纤维进行不同组合的精妙编织，助力实现动态智暖，热力流转。

绿色低碳发展关乎经济高质量发展的成色，关乎生态环境保护的本色。在此背景下，纺织服装产业链如何真正实现绿色低碳转型？优衣库交出大身采用100%再生面料摇粒绒产品的创新答卷，据介绍，回收塑料瓶在经过粉碎、清洗、熔化等多道严格工序后，方能制成白色聚酯颗粒，再纺成纱线，最后制作成摇粒绒服装。

“我们把可持续发展认为是我们公司的发展战略，并将打造一个新型服装产业，同时为此设定了可持续发展目标。”进博会期间，迅销集团总部市场部可持续发展传播总监SHERBA Eiko表示，希望在2030年，将全集团服装面料的约50%替换为环保再生面料。

今年展台上，专门为中国市场打造的冰雪羽绒·高暖款亮相，反映了品牌对中国市场深入布局的决心。

“品牌持续看好并在中国市场加大投入。得益于中国市场开放包容的营商环境和创新氛围，优衣库已在中国快速发展，为全产业链创造百万个就业机会，惠及数亿消费者。”董春芳表示，希望借助进博会平台，让更多好产品从“四叶草”走向国内“大市场”。

(责编：王连香、高雷)
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