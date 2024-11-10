原标题：中国银行连续七年服务中国国际进口博览会

11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“第七届进博会”）在上海举办。

从2018年至今，进博会年年举办，从未间断。7年来，进博会越办越好，已成为构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台。

从2018年至今，中国银行始终以高水平、高质量、高规格的金融服务与进博携手同行，助力进博会办得更成功、更精彩、更富有成效。

作为进博会唯一战略合作伙伴，本届进博会，中国银行继续运用外汇外贸、跨境金融、会展服务等领域的丰富经验，积极搭建全球展商、客商共享中国发展机遇的金融桥梁，助力各方在这一盛会中继续共享机遇、共商合作、共促发展，为推进高水平对外开放、构建双循环新发展格局作出更大贡献。

分享新机遇 经贸共发展

11月5日，中国银行董事长葛海蛟、副行长张小东、风险总监赵蓉参加第七届进博会暨虹桥国际经济论坛开幕式。

6年来，作为进博会战略合作伙伴、虹桥国际经济论坛钻石会员，中国银行持续发挥全球金融服务优势底蕴，不断强化中行在全球前沿领域的金融探索成果、与世界共享开放机遇的金融智库形象。以往六届进博会，中国银行聚焦人民币国际化、跨境贸易与投资便利化、产业链供应链等全球发展热点，支持一系列虹桥分论坛、重点配套活动，为全球经贸发展献智。

本届进博会期间，中国银行继续为推动高水平对外开放搭建平台、贡献力量，支持及主办以“数字金融助力全球经贸发展”为主题的虹桥国际经济论坛分论坛、贸易投资对接会、中法企委会“走进上海”等重要活动，推出“你好中国2.0”“科技金融生态圈”“绿色低碳游进博”“跨境服务链全球”等十大亮点服务。

中国银行董事长葛海蛟在由中国银行支持举办的虹桥国际经济论坛“数字金融助力全球经贸发展”分论坛上表示，党的相关会议对金融服务经贸往来提出了明确要求。随着新一轮科技革命和产业变革不断深入，数字金融已从业务电子化、渠道线上化进入助力产业革新、产融深度融合的新阶段，成为促进国际贸易降本增效的助推器。随着应用场景更加广泛，数字金融在服务经贸发展方面，展现出与产业链融合更加紧密、与中小企业特点更加契合、与贸易新业态发展相向而行等新特点。

葛海蛟表示，作为全球化与综合化程度领先的中资银行，中国银行将继续与各界朋友一道，拥抱时代变化，深入参与全球数字金融生态建设，积极助力全球经贸发展。一是共享数字贸易机遇，拓展更普惠包容的金融服务网络。在通关、物流、仓储、支付、运营支持等环节推广数字化服务，优化交易流程、提升贸易效率。二是共商数字制度规则，打造更开放融合的行业生态。聚焦制度标准建设，加强沟通、凝聚共识、打造平台，促进业务规则对接、数字运营协同、监管交流合作、数字场景共建。三是共筑风险防护屏障，守住数字金融安全防线。健全风险管理机制，加强数据监测和治理，完善风险隔离措施，探索保障数字贸易安全的新方法、新路径。四是共建金融基础设施，构建更高效的融资渠道。深度参与跨境金融基础设施互联互通，助力构建安全可靠的金融网络通信体系，为经营主体发展、全球经贸往来提供安全可靠的基础支撑。

11月6日，由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）和中国银行共同主办的第七届中国国际进口博览会贸易投资对接会在上海盛大开幕，来自60个国家和地区的3500余家企业报名参会。

持续搭平台 携手跨山海

据了解，本届进博会，整体展览展示面积超过42万平方米，152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展，参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高。

其中，国家展迎来了不少“新面孔”，挪威、斯洛伐克、贝宁、布隆迪、马达加斯加等国及联合国儿童基金会首次参加进博会。

贸易投资对接会是进博会官方最大配套活动，自2018年首届进口博览会以来，中国银行已连续参与服务六届进博会贸易投资对接会，累计为百余个国家和地区的2.8万家企业提供贸易与投资对接服务，包括2.2万余家国内企业和6400余家海外参展商，共实现1万余轮线上线下洽谈，达成合作意向5000余项，合作意向金额约409亿美元。

11月6日，由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）和中国银行共同主办的、为期4天的第七届进博会贸易投资对接会如期而至。中国银行以更加开放合作的姿态、丰富多元的服务，再迎五洲宾朋。

对接会上，中国银行为海内外企业、政府机构、产业园区、投资机构等各方合作伙伴，以及参展商、采购商、投资商等提供集贸易洽谈、投资交流、金融对接于一体的综合服务平台，助力各国企业共享中国高水平对外开放的发展机遇和广阔市场，进一步推动“展品变商品、展商变投资商”。

依托全面升级的进博会官网线上“供采大厅”以及中国银行“惠如愿·中银e企赢”全球跨境撮合服务平台，中国银行创新推出七大“惠”享服务，包括“惠chat”“惠投资”“惠采购”“惠路演”“惠观展”“惠集市”“惠金融”等等。

中国银行聚焦进博会六大展区以及创新孵化专区，邀请展客商进行“一对一”“面对面”多轮次的高效洽谈和精准对接，通过供需信息精准配对，促进双方达成更多贸易合作。

进博会不只是一场展会，也是让跨国企业了解中国、投资中国的平台。

今年，中国银行继续设立“投资中国”专区，预计开展超50场推介活动，通过招商路演、产业推介、洽谈签约等多种形式，帮助各地政府展示投资环境、重点产业以及优势政策，讲好“投资中国、深耕中国、赢在中国”的生动故事，助力“展商变投资商”，让世界共享中国市场和中国发展红利。

围绕进博会展区，中国银行组建“惠观展”产业深度观展团，聚焦展区重点行业，邀请采购商走出对接会、走入展台，与参展企业进行深入交流，沉浸式体验重点产业和重点展品，将贸易洽谈与产业对接有机融合，帮助采购商深度了解产业最新趋势和最前沿商品，进一步促进展会成交。

同时，中国银行在对接会现场设立“惠金融”综合金融服务区，为参会展客商提供跨境撮合、国际结算、产品咨询等综合金融服务，助力展客商贸易洽谈与投资推介成果的落实落地。

合作再深化 迈向新台阶

7年来，中国银行在境外近80个国家和地区支持举办近120场招展招商活动。今年以来，在商务部门和进口博览局支持下，中国银行共助力38个国家的31场海外推介，支持进博局赴越南、斯里兰卡、摩洛哥、挪威等国开展海外推介活动。

今年正值中法建交60周年，两国在各个领域的合作不断深化，中国银行积极依托进博会平台，进一步推动中法间中小企业经贸合作，在法国作为本届进博会主宾国之一的特殊身份下，赋予了双方合作更深层次的重大意义。

在11月6日的对接会开幕式上，法国工商会亚眠皮卡迪地区主席Fany RUIN女士也被中国银行邀请作为嘉宾进行现场致辞。作为中法文化与商业交流的重要推动者，Fany RUIN女士通过组织各种商务会议和文化活动，为法国企业提供了与中国市场对接的机会。她表示，将发挥法国国家工商会对企业的引导作用，带领代表团确保对接活动的顺利进行，进而实现两国共同发展与互利共赢的目标。

为落实“从法国农场到中国餐桌”合作目标，本届进博会，中国银行联合进博局打造法国农食企业集中展示区，并举办专场对接会。进博会期间，还同步举办了中法企业家委员会走进上海合作交流会，参会代表现场围绕中法经济形势和投资环境、中法企业合作创造绿色世界、消费品市场新趋势等话题洽谈交流。作为企委会中方主席单位，中国银行将继续帮助法国企业搭上快速进入中国市场、享受中国机遇的特快列车。

2018年1月，中法企业家委员会成立。中国银行连续担任第一届、第二届中方主席单位，在商务部门、机电商会指导和支持下，积极服务国家外交大局，深度参与企委会五次全体会议，协办各类交流活动，助力深化中法双边经贸关系，为中法企业增进友谊互信、达成务实合作成果搭建平台。

以进博会为契机，中国银行也让更多国家“本土好物”跨越山海，飞入中国。

此前，中国银行坦桑尼亚代表处邀请当地牛油果企业与中国市场需求方对接。在相关政策通道打开后，抓住有利时机，促进了中坦牛油果贸易实质性开展。

在赞比亚，自2016年以来，赞比亚中国银行每年组织数十家赞比亚中小企业来中国参加进博会以及中国银行跨境投资贸易撮合会，先后将7家赞比亚蜂蜜企业介绍到中国市场，赞比亚蜂蜜在历届进博会上都成为热销产品。

展示新成果 提升新体验

本届进博会，国家展为各国展示综合形象和拓展贸易投资领域机遇搭建重要平台。其中，中国馆以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题，重点展示推进中国式现代化建设和推动高水平对外开放的最新成果，展现中国加快培育和发展新质生产力的崭新气象。

今年中国银行再次与进博局合作，联合打造了国家展综合服务区。作为跨境交流的综合类专业咨询窗口，面向各国家馆、境内外参展团提供招商引资、贸易促进、金融咨询等综合服务，以中行之力形成从国家展示到全球投资促进的“国际会客厅”。

今年的进博会进一步聚焦发展新质生产力，聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道升级打造创新孵化专区，首设新材料专区，在汽车展区展示未来出行的可能等等。

中国银行同步升级了金融科技服务展示，在新质生产力人工智能体验区内集中展示中国银行未来金融服务新场景，同时还协助临港新片区打造临港新质产业专项展示区，并将特色养老场景等引入对接现场。

同时，人们也注意到，参加进博会各方看好中国经济及发展前景，愿推进共建“一带一路”，拓展经贸、互联互通、绿色发展等领域合作，维护自由贸易，促进世界平等进步和可持续发展。

而围绕绿色金融“大文章”，中国银行积极携手本地特色碳普惠平台——沪碳行开展碳普惠联盟合作，以“绿色进博”为主题，在进博会中央广场中国银行服务点现场开辟绿色进博展区。在线上，中国银行依托手机银行搭建绿色进博专区串联沪碳行、上海公交卡公司、哈啰单车、铁塔充电桩等绿色减排场景，倡导低碳理念，为打造上海绿色低碳城市名片倡导“低碳进博”贡献中行力量。

在提升逛展体验方面，中国银行在绿色进博展区设置了VR单车互动体验项目，参展观众可参与“骑车减排兑好礼”活动，优享进博周边、绿色进博数字藏品、优惠权益兑换等等。

在优化消费场景方面，中国银行邀请了财富、私行级优质客户，参与展盟支持第七届进博会中央广场“消费集市”专区。此外，通过大数据匹配及资源整合，中国银行将进博展品精准匹配消费者，助力打通展品变商品“最后一公里”。目前中国银行已成功对接正大集团、佳农集团等企业，累计与23家进博展商签约，上线32期品牌活动，触达近200万户消费者。

继去年为大量境外人士来华提供《你好，中国》方案后，中国银行持续对服务内容进行迭代升级，为境外人士来华提供“落地、消费、观展”一站式全方位解决方案，破解外籍人士在华消费难点。在浦东机场，中国银行设置综合服务区，为外籍来华人士打造“浦东机场—交通场景—会场消费”一站式沉浸金融体验；在进博现场，中国银行布设多个外币兑换机、数币硬钱包受理机具，为外籍人士营造沉浸式数币支付氛围。

同时，中国银行服务大众出租车出行的方案全面支持VISA、MasterCard、AmericanExpress、JCB、DinersClub、Discover、银联境外卡等主流国外信用卡支付，并可同时支持银联二维码、数字人民币、微信、支付宝扫码支付，让境外来华人士出行服务更顺畅。

本届进博会，参加国家展新面孔增加、参会嘉宾阵容更强、交易团数量增多……连续7年，进博会不断展现出其特别的吸引力，影响力不断扩大、凝聚力不断增强。

共襄盛会，共享未来。同行七载，中国银行与进博会携手并进，力促将中国大市场变成世界大机遇。作为支持高水平对外开放道路上的同行者，中国银行将助力全球各方建立链接，携手构建更加繁荣的全球经济，继续推动进博会“越办越好”！

(责编：崔元苑、李源)

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