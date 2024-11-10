天舟七号货运飞船顺利撤离空间站组合体 近期将择机受控再入大气层
2024年11月10日17:09 | 来源：新华网
小字号
新华社北京11月10日电（李国利、邓孟）11月10日16时30分，天舟七号货运飞船顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行阶段，将于近期择机受控再入大气层。
据中国载人航天工程办公室介绍，天舟七号货运飞船绝大部分器件将在再入大气层过程中烧蚀销毁，少量残骸将落入南太平洋预定安全海域。
今年1月17日22时27分，天舟七号货运飞船在我国文昌航天发射场顺利升空，随后成功对接于空间站天和核心舱后向端口。
2024年，载人航天工程共规划了天舟七号、天舟八号等两次货运飞船补给任务。今年9月，受超强台风“摩羯”影响，海南文昌遭受严重灾害，经任务总指挥部决策，天舟八号任务根据实际情况进行适当调整，将于11月中旬在文昌发射场择机发射。
(责编：宋心蕊、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 从一粒咖啡豆到一座博物馆
- 人民网上海11月10日电 （唐佳）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）巴西国家馆里，来自大洋彼岸的咖啡生豆、农产品等纷纷“上新”；在场馆之外，多位业界人士齐聚昆山，共同见证了瑞幸巴西咖啡博物馆的揭幕。 作为世界最大的阿拉比卡咖啡豆生产国和出口国之一，巴西为全球至少提供了三分之一的咖啡豆。…
- 评论
- 关注