人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第七届进博会闭幕，按一年计意向成交金额突破800亿美元

携手构建和合共生的美好世界（进博会观察）

本报记者
2024年11月11日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　11月10日，第七届中国国际进口博览会在上海闭幕。本届进博会成交活跃，按一年计意向成交金额800.1亿美元，比上届增长2.0%。

　　百年变局之下，全球休戚相关，人类命运与共。习近平总书记强调：“中方愿本着合作共赢理念，不断以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，同各方一道，努力推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，更好造福各国人民。”

　　进博会已成为中国和世界双向奔赴的共同约定，反映了世界对开放合作的共同心愿，助力各国携手构建和合共生的美好世界。

　　发挥四大平台功能，为加快构建新发展格局、推动世界经济发展注入强劲动能

　　进博会已成功举办7届，依托中国大市场优势，发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台功能，为加快构建新发展格局、推动世界经济发展注入强劲动能。

　　国际采购满载而归——

　　“采购总金额超28亿美元。”本届进博会，中国东方航空与法国、阿联酋等国家和地区的18家企业签署19份采购协议。

　　作为7届进博会的“全勤生”，麦德龙带来118款优质商品。“借助进博会，我们既实现了自身发展，也助力全球经济发展。”麦德龙有关负责人说。

　　投资促进成果丰硕——

　　上海临港集团与快消品牌利洁时合作，建设利洁时全球卓越研发中心；上海电气与开利集团共建绿色低碳超级工厂……一个个协议接连签署，投资促进成果更加丰硕。

　　在上海基地增投3.8亿元，高端医疗器械生态圈项目落地江苏无锡……通用电气医疗在华布局不断完善。“连续7年不缺席进博会的背后，是我们对中国市场的长期看好和坚定投入。”通用电气医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊说。

　　人文交流凝心聚力——

　　本届进博会，200余场中外文艺表演在中央广场人文舞台呈现，集中展示中国和世界各地的人文艺术风采。特别设立的虹桥国际城市“会客厅”展示区，全面展现我国各地风土人情、城市特色，彰显各美其美、美美与共的文化理念。

　　开放合作深入推进——

　　“我们将进博会看作将技术、产品以及创新成果推向市场的重要平台。”高通公司全球高级副总裁钱堃说，从2021年到现在，公司已和50多个中国汽车品牌合作发布了超过160款车型。

　　“通过进博会，我们不断深化公司与合作伙伴的联系，在更加安全、智能、绿色的方向展开合作。”埃肯有机硅战略业务副总裁劳伦特·杜蒙说。

　　坚持开放、扩大开放、提升开放，为推动全球发展、增进人类福祉贡献更大力量

　　党的二十届三中全会《决定》提出，“必须坚持对外开放基本国策”“建设更高水平开放型经济新体制”。

　　在坚持重信守诺中更好凝聚开放共识——

　　进博会始终践行着中国对世界的承诺：“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”

　　“一年一度的进博会，体现了中国坚持高水平对外开放、与世界共享市场机遇的决心。”淡水河谷中国区总裁谢雪说。

　　“近年来，中国出台一系列扩大开放的政策举措，显著增强了对外资的吸引力。”梯瓦有关负责人黄迪仁说。

　　在坚持互利共赢中更好拓展开放空间——

　　“在中国，得益于丰富的产业生态，企业的应用开发正快速推进。除汽车外，我们还与中国客户一起联合开发无人机产品。”亨睿碳纤维公司市场总监陈文瑾说。

　　进博会上，通过高效直接的市场和资源对接，国内外企业创新合作方式，不断开辟发展新空间。

　　电影场景中出现巧克力，观众马上就能闻到对应气味；穿上智能动力鞋，体验快速行走的感觉……设立3年来，进博会创新孵化专区已成为集项目展示、资本对接、市场拓展于一体的国际化创新平台，有超过500个项目借助进博会舞台，驶上发展快车道。

　　在坚持命运与共中更好担起开放使命——

　　乌干达全国咖啡农业综合企业和农场企业联盟负责人约瑟夫·恩坎杜今年第一次参加进博会。他所在的机构目前有300多名员工，每年可加工咖啡约4.2万吨。今年12月1日起，中国将给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇。“这将惠及更多咖啡农户，每售出1公斤咖啡豆，比之前多赚3.5美元。”约瑟夫·恩坎杜说。

　　坚持开放、扩大开放、提升开放，依托进博会，中国与世界经济形成更紧密的深度互动，为推动全球发展、增进人类福祉贡献更大力量。

　　坚持以开放促改革、促发展，助力构建开放型世界经济

　　构建命运共同体是人类的共同梦想，现代化是梦想连接现实的必由之路。

　　借助进博会平台，中国坚持以开放促改革、促发展，助力构建开放型世界经济，以中国式现代化新进展为世界提供新机遇。

　　高质量发展步履铿锵——

　　第七届进博会开始前，永恒力叉车（上海）有限公司就签约了第八届进博会。“中国经济高质量发展持续推进，不断孕育新的市场空间，我们对未来充满信心。”公司中国区总经理白大平说。

　　进博会上，长三角G60科创走廊ESG（环境、社会和公司治理）发展联盟成立，推动科技、绿色、金融等创新要素融合发展。“科技进博、低碳进博已成为进博会的鲜明标识。”江苏银行党委书记、董事长葛仁余表示，将持续扩大绿色金融国际国内“朋友圈”，汇聚可持续金融多方合力，携手联盟成员单位，为培育绿色产业贡献更多力量。

　　营商环境持续优化——

　　安姆科伴随着改革开放进入中国，从开设单一工厂，到今天在中国拥有13家工厂、4个办公中心、1个亚太研发中心。“在企业发展过程中，中国营商环境的优化功不可没。”安姆科集团相关负责人佘昕说。

　　近年来，深化改革、扩大开放，中国不断推出务实举措，建设更高水平开放型经济新体制。

　　“我们将更加积极有为地当好海关改革创新的‘策源地’和‘试验田’，以智慧海关建设、‘智关强国’行动为总抓手，进一步全面深化海关改革，扎实推进高水平开放平台建设。”上海海关关长王伟说。

　　让合作共赢惠及世界——

　　“进博会连续7年成功举办，充分展现了中国坚持高水平开放和国际合作的信心和决心。”默沙东全球高级副总裁田安娜表示，公司在中国的研发、制造和商业运营等方面不断迈出新步伐，设立更多研发中心，推动优质医药产品与服务惠及更多患者。

　　“推动农业高质量发展，需要加强农业领域国际合作。”先正达集团中国事业部总裁苏赋表示，将携手产业链上下游伙伴深入合作，加速农业科技创新。

　　“以博大的人文情怀观照人类命运，以兼容并蓄的胸襟超越隔阂冲突，以和合共生的愿景凝聚发展合力”……中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。

　　一个不断扩大对外开放的中国，一定能以自身开放推动世界共同开放，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

　　（本报记者罗珊珊、屈信明、杨彦帆、王云杉、王珂、齐志明、孙龙飞、白紫薇、赵政、王崟欣）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
绘就大健康向“新”求“质”新愿景
　　人民网上海11月10日电 （欧阳易佳）近日，第七届中国国际进口博览会在上海举办。凭借创新的活力、庞大的市场潜力和高效的产业联动效应，进博会成为全球高端技术、前沿产品和创新解决方案的汇聚地。…
记者去哪儿：科技致美 在进博会看“商品”变“爆品”
　　2023年，优衣库PUFFTECH空气棉服首次在进博会展出，时隔一年，该产品成为秋冬热销人气“爆品”。这正是进博会助力“展品”变“商品”，“商品”变“爆品”的生动实践。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部