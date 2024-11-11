本报记者

11月10日，第七届中国国际进口博览会在上海闭幕。本届进博会成交活跃，按一年计意向成交金额800.1亿美元，比上届增长2.0%。

百年变局之下，全球休戚相关，人类命运与共。习近平总书记强调：“中方愿本着合作共赢理念，不断以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，同各方一道，努力推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，更好造福各国人民。”

进博会已成为中国和世界双向奔赴的共同约定，反映了世界对开放合作的共同心愿，助力各国携手构建和合共生的美好世界。

发挥四大平台功能，为加快构建新发展格局、推动世界经济发展注入强劲动能

进博会已成功举办7届，依托中国大市场优势，发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台功能，为加快构建新发展格局、推动世界经济发展注入强劲动能。

国际采购满载而归——

“采购总金额超28亿美元。”本届进博会，中国东方航空与法国、阿联酋等国家和地区的18家企业签署19份采购协议。

作为7届进博会的“全勤生”，麦德龙带来118款优质商品。“借助进博会，我们既实现了自身发展，也助力全球经济发展。”麦德龙有关负责人说。

投资促进成果丰硕——

上海临港集团与快消品牌利洁时合作，建设利洁时全球卓越研发中心；上海电气与开利集团共建绿色低碳超级工厂……一个个协议接连签署，投资促进成果更加丰硕。

在上海基地增投3.8亿元，高端医疗器械生态圈项目落地江苏无锡……通用电气医疗在华布局不断完善。“连续7年不缺席进博会的背后，是我们对中国市场的长期看好和坚定投入。”通用电气医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊说。

人文交流凝心聚力——

本届进博会，200余场中外文艺表演在中央广场人文舞台呈现，集中展示中国和世界各地的人文艺术风采。特别设立的虹桥国际城市“会客厅”展示区，全面展现我国各地风土人情、城市特色，彰显各美其美、美美与共的文化理念。

开放合作深入推进——

“我们将进博会看作将技术、产品以及创新成果推向市场的重要平台。”高通公司全球高级副总裁钱堃说，从2021年到现在，公司已和50多个中国汽车品牌合作发布了超过160款车型。

“通过进博会，我们不断深化公司与合作伙伴的联系，在更加安全、智能、绿色的方向展开合作。”埃肯有机硅战略业务副总裁劳伦特·杜蒙说。

坚持开放、扩大开放、提升开放，为推动全球发展、增进人类福祉贡献更大力量

党的二十届三中全会《决定》提出，“必须坚持对外开放基本国策”“建设更高水平开放型经济新体制”。

在坚持重信守诺中更好凝聚开放共识——

进博会始终践行着中国对世界的承诺：“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”

“一年一度的进博会，体现了中国坚持高水平对外开放、与世界共享市场机遇的决心。”淡水河谷中国区总裁谢雪说。

“近年来，中国出台一系列扩大开放的政策举措，显著增强了对外资的吸引力。”梯瓦有关负责人黄迪仁说。

在坚持互利共赢中更好拓展开放空间——

“在中国，得益于丰富的产业生态，企业的应用开发正快速推进。除汽车外，我们还与中国客户一起联合开发无人机产品。”亨睿碳纤维公司市场总监陈文瑾说。

进博会上，通过高效直接的市场和资源对接，国内外企业创新合作方式，不断开辟发展新空间。

电影场景中出现巧克力，观众马上就能闻到对应气味；穿上智能动力鞋，体验快速行走的感觉……设立3年来，进博会创新孵化专区已成为集项目展示、资本对接、市场拓展于一体的国际化创新平台，有超过500个项目借助进博会舞台，驶上发展快车道。

在坚持命运与共中更好担起开放使命——

乌干达全国咖啡农业综合企业和农场企业联盟负责人约瑟夫·恩坎杜今年第一次参加进博会。他所在的机构目前有300多名员工，每年可加工咖啡约4.2万吨。今年12月1日起，中国将给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇。“这将惠及更多咖啡农户，每售出1公斤咖啡豆，比之前多赚3.5美元。”约瑟夫·恩坎杜说。

坚持开放、扩大开放、提升开放，依托进博会，中国与世界经济形成更紧密的深度互动，为推动全球发展、增进人类福祉贡献更大力量。

坚持以开放促改革、促发展，助力构建开放型世界经济

构建命运共同体是人类的共同梦想，现代化是梦想连接现实的必由之路。

借助进博会平台，中国坚持以开放促改革、促发展，助力构建开放型世界经济，以中国式现代化新进展为世界提供新机遇。

高质量发展步履铿锵——

第七届进博会开始前，永恒力叉车（上海）有限公司就签约了第八届进博会。“中国经济高质量发展持续推进，不断孕育新的市场空间，我们对未来充满信心。”公司中国区总经理白大平说。

进博会上，长三角G60科创走廊ESG（环境、社会和公司治理）发展联盟成立，推动科技、绿色、金融等创新要素融合发展。“科技进博、低碳进博已成为进博会的鲜明标识。”江苏银行党委书记、董事长葛仁余表示，将持续扩大绿色金融国际国内“朋友圈”，汇聚可持续金融多方合力，携手联盟成员单位，为培育绿色产业贡献更多力量。

营商环境持续优化——

安姆科伴随着改革开放进入中国，从开设单一工厂，到今天在中国拥有13家工厂、4个办公中心、1个亚太研发中心。“在企业发展过程中，中国营商环境的优化功不可没。”安姆科集团相关负责人佘昕说。

近年来，深化改革、扩大开放，中国不断推出务实举措，建设更高水平开放型经济新体制。

“我们将更加积极有为地当好海关改革创新的‘策源地’和‘试验田’，以智慧海关建设、‘智关强国’行动为总抓手，进一步全面深化海关改革，扎实推进高水平开放平台建设。”上海海关关长王伟说。

让合作共赢惠及世界——

“进博会连续7年成功举办，充分展现了中国坚持高水平开放和国际合作的信心和决心。”默沙东全球高级副总裁田安娜表示，公司在中国的研发、制造和商业运营等方面不断迈出新步伐，设立更多研发中心，推动优质医药产品与服务惠及更多患者。

“推动农业高质量发展，需要加强农业领域国际合作。”先正达集团中国事业部总裁苏赋表示，将携手产业链上下游伙伴深入合作，加速农业科技创新。

“以博大的人文情怀观照人类命运，以兼容并蓄的胸襟超越隔阂冲突，以和合共生的愿景凝聚发展合力”……中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。

一个不断扩大对外开放的中国，一定能以自身开放推动世界共同开放，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

（本报记者罗珊珊、屈信明、杨彦帆、王云杉、王珂、齐志明、孙龙飞、白紫薇、赵政、王崟欣）

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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