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“海葵一号”“海基二号”启动无人生产模式——

台风来了，海上油田不停产（记录中国）

本报记者 丁怡婷
2024年11月11日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：蔡华伟

　　“台风临近，接到指令，全体人员搭乘直升机撤离。”今年第22号台风“银杏”来袭。受其影响，亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”、亚洲第一深水导管架平台“海基二号”所属流花油田海域的风力达到10级、浪高6米。11月8日，70多名海上作业人员全部撤回陆地。

　　作业人员全部撤离，海上油田还能正常生产吗？

　　近年来，中国海油稳步推进智能油田建设，通过物联网、大数据等数字技术与勘探开发业务深度融合，多个油气田建成“台风生产模式”，提高油气安全生产水平和生产效率。11月9日，“海葵一号”“海基二号”共同服役的我国首个深水油田二次开发项目，投产50余天来累计产量突破5万吨。

　　“距台风中心230公里，风速35节，横摇0.7度，纵摇0.4度……”在位于广东深圳的流花油田生产操控中心，工作人员紧盯屏幕上的实时生产参数，通过远程操控系统，控制240公里外的“海葵一号”和“海基二号”进行生产。

　　“进入‘台风生产模式’，海上作业人员撤离到陆地后，通过‘复制’到陆地的中控系统对海上设施进行远程操控，操作信号通过卫星这个‘超级WiFi’进行传输，实现台风期间少停产甚至不停产。”中国海油深圳分公司流花油田副总经理吴小路介绍，过去，流花油田每年受台风影响关停时间超过7天，带来原油产量损失超过8万吨，经济损失超3亿元。

　　迎战台风考验，也离不开能源重器自身的精妙设计和牢固“扎根”——

　　“海基二号”总高度达428米，总重量超5万吨，导管架相当于“地基”，支撑海上油气平台搭载的300余套设备，它将生产系统从水下搬到平台上，主要负责原油开采和预处理。

　　导管架底部有4个边角，每个边角各有4根裙桩套筒、直径近3米，共16根，样子类似火箭底部的推进器。在打桩锤和水下机器人的配合下，16根长约170米、直径约2.7米的钢桩，分别插入裙桩套筒、钉入海底，再用特质水泥将空隙填满。中国海油流花油田作业区装备部经理曾强介绍，为更好应对深海极端恶劣环境，“海基二号”还针对性设计配备了深水导管架数字孪生健康管理系统，可全方位监测导管架的环境载荷和结构响应，提升深水油气生产的安全性和稳定性。

　　“海葵一号”总重量约3.7万吨，最大储油量6万吨，负责将“海基二号”开采的原油，处理成合格原油进行储存、外输，每天可处理原油5600吨。

　　从传统的船型结构变为圆筒型结构，“海葵一号”对于各方向风浪流敏感性较低，可以更好适应深水环境；与此同时，采用多点系泊方式进行安装，12条锚腿由“锚链+中水浮筒+聚酯缆”构成，分为3组、每组4条，单条锚腿长2570米，其中，聚酯缆以高强聚酯涤纶绳为内芯，外部编织耐磨涤纶外套，几十万根纤维组成一根整绳，单根长度1300米，破断力强度高达2300多吨，从东北、东南、西北3个方向提供稳定的系泊力。

　　为了让导管架更好抵御海水腐蚀，项目还首次将牺牲阳极与电流阴极保护技术同时应用于超300米深水。简单理解，就是在导管架外围加装以锌为主要成分的阳极，“牺牲”自我，替代导管架钢结构先被腐蚀；同时，安装贯穿整个导管架的通电缆绳，相当于又穿了一层“防腐衣”，为未来30年的深水防腐蚀保驾护航。

　　曾强说，目前“海葵一号”“海基二号”已实现移动5G网络通信覆盖。下一步，依托5G网络，流花油田还将探索关键设备智能诊断、人工智能辅助、智能安全管理等数智化工具应用，力争在安全管理上实现远程实时应急视频指挥，在油田开发上实现海上钻井数据回传、生产运营期数据实时云采集等一系列新功能。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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