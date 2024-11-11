本报记者 田 泓

“‘四叶草’是片幸运草，明年我还要来。”第七届进博会落下帷幕，一名新西兰展商说。

“越办越好”的进博会走过七届，已成为促进中国与世界双向奔赴、合作共赢的重要平台。在坚持重信守诺中更好凝聚开放共识，进博会成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

第七届中国国际进口博览会溢出效应论坛秘书处发布的溢出效应指数研究报告显示，进博会的溢出效应进一步凸显，对全国、上海市及虹桥国际中央商务区的经济社会发展产生了深远影响，特别是在促进国内消费升级、扩大进口等方面表现突出。

“进博会的影响远不止于展会本身，其溢出效应已经深入到国际采购、投资促进、人文交流、开放合作等各个方面，成为我国构建新发展格局、推动高质量发展的重要助力。”复旦大学国际金融学院智库中心主任、进博会溢出效应指数研究课题组长李清娟说。

罗氏制药、联邦快递、诺和诺德、武田制药等跨国企业在第七届进博会展台上，不约而同用“时间的故事”讲述自己深耕中国市场取得的成就，传达续写辉煌的信心和决心。

众多进博会参展企业代表赞赏中国政府在持续放宽市场准入、改善营商环境、支持企业发展方面所作的努力，表示看好并将持续深耕中国市场，扩大在华投资，加快创新和融合发展。

“截至2023年，在拜耳健康消费品中，中国创新产品占全球创新产品总量的15%，预计今年为中国业务增长的贡献率超过30%，为全球最高。”拜耳集团中国区总裁周晓兰介绍。

创新不仅推动企业的事业，也是年轻人的机会。今年进博会创新孵化专区有一场“重头戏”——2024大学创业世界杯全球总决赛。11月10日，历时近5个月时间，通过多渠道选拔出的18个优秀项目在此一比高下。

中国国际进口博览局财务总监戈宏介绍，自第四届进博会首次设立创新孵化专区以来，已有超过500个全球创新项目通过进博会平台加速发展。本届进博会创新孵化专区首次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道，成功吸引来自30多个国家和地区的360个项目参展，展览面积和项目数均为历届之最。

不少企业已将眼光投向一年后的第八届进博会。记者从中国国际进口博览局了解到，第八届进博会筹备工作已全面铺开，新签企业展览面积超过10万平方米。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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