本报记者 季觉苏

上海市崇明区绿华镇有一片光伏板的“海洋”。这片“海洋”架设在水塘上，实现板上发电、板下养殖。这是中国华电集团有限公司上海分公司崇明绿华“渔光旅”光伏发电项目。

一张绿证，连接起了“四叶草”与崇明生态岛，将“绿色办博”的招牌越擦越亮。国网上海青浦供电公司营销部主任张颖介绍，华电的“渔光互补”项目成功申领到1万张绿证，并通过北京电力交易中心绿证交易平台交易至国家会展中心（上海）。“这相当于购入了1000万千瓦时绿色电力，可以全面保障第七届进博会从筹备到闭幕期间的绿色用电需求，实现100%全绿电办进博。”张颖说。

“减量化、资源化、无害化”的“无废”理念，融入进博会办展的每个环节。

展台搭建是绿色的。第七届进博会开展“绿色展台设计奖”和“绿色展台金匠奖”评选活动，同时鼓励展商在展台搭建过程中采用简化和模块化设计，使用可再生和可循环利用材料，减少废弃物和污染物对环境造成的负面影响。

展品运输是绿色的。为了在保护商品的同时提高运输效率、有效降碳，主办方制定绿色物流方案，鼓励参展商合理布局与规划，缩短运输路线，提高车辆装载率，并投入新能源货运车。

能源管理是绿色的。鼓励参展商以智能化系统为辅助，精细管理各类能耗设备，采用一系列低碳设计理念和低碳技术，打造绿色低碳场馆。

餐饮服务是绿色的。进博会禁止餐饮服务单位使用不可降解一次性塑料餐具，要求餐饮服务单位不主动提供一次性餐具，推行适度点餐，推动部分商户提供“半份菜”“小份菜”等点餐服务。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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