人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“绿色办博”招牌越擦越亮

本报记者 季觉苏
2024年11月11日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　上海市崇明区绿华镇有一片光伏板的“海洋”。这片“海洋”架设在水塘上，实现板上发电、板下养殖。这是中国华电集团有限公司上海分公司崇明绿华“渔光旅”光伏发电项目。

　　一张绿证，连接起了“四叶草”与崇明生态岛，将“绿色办博”的招牌越擦越亮。国网上海青浦供电公司营销部主任张颖介绍，华电的“渔光互补”项目成功申领到1万张绿证，并通过北京电力交易中心绿证交易平台交易至国家会展中心（上海）。“这相当于购入了1000万千瓦时绿色电力，可以全面保障第七届进博会从筹备到闭幕期间的绿色用电需求，实现100%全绿电办进博。”张颖说。

　　“减量化、资源化、无害化”的“无废”理念，融入进博会办展的每个环节。

　　展台搭建是绿色的。第七届进博会开展“绿色展台设计奖”和“绿色展台金匠奖”评选活动，同时鼓励展商在展台搭建过程中采用简化和模块化设计，使用可再生和可循环利用材料，减少废弃物和污染物对环境造成的负面影响。

　　展品运输是绿色的。为了在保护商品的同时提高运输效率、有效降碳，主办方制定绿色物流方案，鼓励参展商合理布局与规划，缩短运输路线，提高车辆装载率，并投入新能源货运车。

　　能源管理是绿色的。鼓励参展商以智能化系统为辅助，精细管理各类能耗设备，采用一系列低碳设计理念和低碳技术，打造绿色低碳场馆。

　　餐饮服务是绿色的。进博会禁止餐饮服务单位使用不可降解一次性塑料餐具，要求餐饮服务单位不主动提供一次性餐具，推行适度点餐，推动部分商户提供“半份菜”“小份菜”等点餐服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
绘就大健康向“新”求“质”新愿景
　　人民网上海11月10日电 （欧阳易佳）近日，第七届中国国际进口博览会在上海举办。凭借创新的活力、庞大的市场潜力和高效的产业联动效应，进博会成为全球高端技术、前沿产品和创新解决方案的汇聚地。…
记者去哪儿：科技致美 在进博会看“商品”变“爆品”
　　2023年，优衣库PUFFTECH空气棉服首次在进博会展出，时隔一年，该产品成为秋冬热销人气“爆品”。这正是进博会助力“展品”变“商品”，“商品”变“爆品”的生动实践。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部