本报记者 齐志明 赵 政 王子凯

绿色营养食品、舒适新潮服饰、智能网联汽车……在本届进博会上，新产品、新技术、新服务给参观者带来新体验。

在食品及农产品展区的澳优展台，婴幼儿配方羊奶粉等多款产品实现首发首展。“通过不断提升科研实力，今年我们带来了更丰富的产品矩阵。”澳优执行董事、总裁任志坚说。

步入消费品展区，在抖音电商全球购展台，来自10多个国家的品牌展品集中呈现。“未来，我们将更好借助进博会溢出效应，增加全球各类优价好物供给，满足中国消费者个性化、多层次消费需求。”抖音电商全球购负责人林涛说。

在华熙生物及其旗下多个海外品牌展台，多款科技创新产品吸引观众驻足。“公司将不断推动各项业务全球化发展，为消费者带来更多优质、高效、安全的健康护理产品。”华熙生物有关负责人朱思楠说。

在医疗器械及医药保健展区，欧加隆展出多款产品。“今后，我们将加大科研力度，聚焦消费者健康需求，推出更多优质产品。”欧加隆全球高级副总裁、中国区总裁吴泽发说。

企业展人气旺，国家展也看点多。在巴西馆，瑞幸咖啡带来的巴西精品咖啡等，受到消费者欢迎。“我们希望通过与巴西企业加强合作，共同推广高品质咖啡。”瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一表示。

参展商在增加优质供给的同时，采购商也加大商谈、采买力度。

叮咚买菜“买手团”斩获颇丰，公司与多家海外企业达成合作意向，采购价值上亿元的商品。

怡亚通与飞利浦等10多家企业达成战略合作，签约客户数量及签约总额均创新高。“我们将继续利用好国内国际两个市场。”怡亚通集团副总裁兼数字化总裁王辉说。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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