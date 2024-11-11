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在中国馆，感受科技发展成就

本报记者 姜泓冰
2024年11月11日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　第七届进博会国家会展中心（上海）南广场。
　　王 初摄（影像中国）

　　在第七届进博会国家展中国馆门口，从事消费服务行业的采购商陈珉瑛拍了好几张照片，“和进博会一样，中国馆也是越办越好了！”

　　中国馆的设计布置开放通透，展出各行各业新产品、新技术、新服务。馆内热门展品涵盖了未来网络、深海空天开发、人工智能、新能源等领域，包括量子科学实验卫星“墨子号”模型、嫦娥六号模型、“奋斗者”号模型、人形机器人“天工”、智慧城市智能交互屏、三折叠手机、低空经济电子互动沙盘、清洁能源一体化沙盘等。每一件都凸显了新质生产力在推动高质量发展中的重要作用。

　　74岁的同济大学退休教授吴於人感慨道：“在中国馆，我看到了大国重器、顶尖科技和很多创新成果。它们背后，是无数为国家科技自立自强奋斗着的人。我要在这里多拍些内容，继续做好科普教育，引导更多的青少年爱科学、学科学，将来为中国式现代化贡献力量。”

　　硬核科技总是格外吸引人。中车株洲电力机车有限公司展出的“凤凰文化旅游磁浮”列车旁，吸引了几名非洲同行详细端详、询问车辆性能。研究人员钱承智说：“每天都有十几位外国朋友主动跟我加微信、要资料。”

　　在“全面深化改革促开放”板块，展出的一幢厂房模型，是位于上海临港的美敦力迈铵医疗心脏疾病管理基地。“这个基地成立于2021年，是美敦力推进中国本土化战略布局的重要举措。我们希望携手生态圈伙伴，共同增强中国医疗科技产业的国际竞争力。”美敦力中国区心血管业务高级总监张培涛说。

　　刚刚入选世界文化遗产的“北京中轴线”展区，也是中国馆的热门打卡地。永定门、天坛、故宫、鼓楼、钟楼等经典建筑的形象，通过LED全息屏呈现在观众眼前，犹带着几分水墨气。不远处，是非遗艺术家采用镂绘艺术复刻黄公望《富春山居图》的创新作品，题名为“山河重归，盛世中国”。《富春山居图》镂绘版的展商、数字文化贸易联合实验室项目负责人贺洁说：“来到进博会中国馆，观众既能见证硬核科技发展成就，也能感受文化软实力的提升，对中国式现代化的光明前景充满信心。”

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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