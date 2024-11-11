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体现适老化理念，聚焦健康养老需求——

释放银发经济发展新动能（走进进博会）

本报记者 杨彦帆 罗珊珊
2024年11月11日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本届进博会在医疗器械及医药保健展区特别设立健康养老专区。

　　远远看见一辆车停在那里，走近就来到了西嘉助听器展台。“这是我们的移动测听验配车，配有专业的测听室和验配区，可以深入社区、城乡市集等地，为偏远地区或行动不便的用户带来贴心便捷的验配服务。”西万拓听力技术（苏州）有限公司销售经理霍明喜一边操作演示，一边向记者介绍。

　　从验配车下来，产品展示区已经围满了观众，正在体验西嘉助听器带来的新产品。“今年是我们第四次参加进博会，带来了音聚平台全系列产品，满足不同用户的个性化需求。”霍明喜拿起其中一款掂量道：“这款定制式耳内机小巧便携，只有1元硬币一半的大小，戴在耳道非常隐蔽，可以根据耳道形状量身定制，佩戴舒适不易脱落，即便在嘈杂环境下依然可以判断声源方向，清晰捕捉言语声，让聆听更清晰、更舒适。”

　　发展银发经济是积极应对人口老龄化的重要举措。据统计，前六届进博会养老康复及辅助产品预计成交额累计达3.48亿美元。第七届进博会医疗器械及医药保健展区聚焦老年人听力障碍、睡眠问题、行动不便等生活痛点，精心打造健康养老专区，释放银发经济发展新动能。

　　与西嘉助听器展区相邻，来自瑞典的安究医疗在今年进博会上带来数款创新护理设备，帮助解决长期卧床人群的褥疮、行动不便以及日常洗浴问题。

　　入睡困难、失眠……许多老年人饱受睡眠问题困扰。加拿大健康睡眠科技企业艾纳诗在现场搭建了“深睡小屋睡眠改善室”，不少观众正在体验。小屋里搭载了舒曼波康养机和慢波睡眠机，以及用来监测体验者脑波活动的检测器，帮助人们缓解焦虑、改善睡眠。参观者赵女士告诉记者，“体验时间虽然不长，但是情绪很放松，感觉很不错。”

　　艾纳诗集团中国区执行官李景明说，除了推出相关创新产品，艾纳诗在第四届进博会推出全球首套数字化睡眠系统，第五届进博会启动健康中国深睡小屋进万家专项行动，未来将继续深耕中国市场，为睡眠障碍等人群提供减压舒眠、健康睡眠等体验。

　　本届进博会上，还有很多新产品、新技术和新服务体现适老化理念、聚焦老年人需求：宜家展台今年新增“长者友好家”样板间，为老人带去更舒适安全便捷的起居环境；爱尔康展示其下一代超声乳化和玻璃体切割一体化手术系统，帮助白内障和屈光患者获得良好的治疗；史赛克在中国首展防褥疮翻身床垫，有效预防褥疮产生。

　　创新赋能、共享发展，越来越多的企业关注到银发经济的巨大潜在市场，努力推动银发经济高质量发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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