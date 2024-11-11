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中国建设银行创新升级“5G+智能银行”

科技赋能，改善用户体验

本报记者 吴秋余
2024年11月11日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　观众了解建行普惠金融发展。
　　管 悦摄

　　黄浦江畔，第七届中国国际进口博览会，充满现代气息的“四叶草”内，中国建设银行以金融科技实力与绿色金融理念，创新升级“5G+智能银行”。

　　位于进博会主场馆内的建设银行虹桥会展支行，自首届进博会以来，便持续为参展商和观众提供智能、专业、全面的金融服务。

　　走进建设银行虹桥会展支行，映入眼帘的是一块综合导览屏，仿佛一个智慧向导，轻轻一点，就能获取一系列丰富服务。“您看，我们可以通过这个屏幕了解到我们整个网点的全息地图，还能查到进博会相关信息，包括宣传视频、展馆地图、附近酒店设施等，非常方便。”讲解员介绍。

　　在自助银行区，安放着两台存取款一体机和一台外币兑换机。存取款一体机不仅支持四家国际卡组织的银行卡取现，还支持10元小面额的现金取款。外币兑换机支持美元、欧元等八大币种的外币兑换服务，可保障境外人士兑换畅通无阻。

　　在智慧柜员机前，张女士正通过语音识别功能办理转账汇款业务。“以前办理业务总需要大堂经理指导。现在有了这个智慧柜员机，自己就能轻松搞定，真是太方便了。”张女士感叹。

　　这台智慧柜员机涵盖了400项高频金融服务和一网通办非金融服务，支持语音识别、远程操作指导和远程审核等功能。用户只需面对机器发出语音指令或点击右上角“呼叫后台”，就能获得安全便捷的服务。

　　在建设银行虹桥会展支行，绿色发展理念得到了深入贯彻。网点内，数字一体化展示平台上正在实时展示着网点的碳排放监测数据。

　　“这是我们在网点改造过程中积极探索绿色运营的成果。”网点负责人陆晨介绍，“通过部署碳计量能耗监测设备，我们实现了网点日常运营中的碳排放监测，并通过可视化手段在屏幕上展示。”

　　在养老金融展区，一份名为《流金岁月》的养老金融手册整齐码放，这是建设银行上海市分行为老年朋友们精心打造的养老金融指南。手册包含了养老资讯、金融服务等一站式养老服务信息，为老年用户群体提供了极大的便利。

　　在支付便利化展区，建设银行展示了其打造的“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”支付服务体系。通过加强外卡受理、优化现金服务、移动支付、数字人民币等措施，建设银行为境外人士和老年客户提供更加便捷、高效的支付服务。

　　“建行生活”APP是2021年建设银行推出的一款本地化生活服务平台，已搭建起餐饮、外卖、充值、出行、影票、商超、网点、车生活等主流生活场景，并配套支付结算、生活缴费、虚拟信用卡等基础金融服务，主打活动聚合、权益聚合和场景化客户经营。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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