本报记者 刘军国

径山茶公司员工向观众介绍智能抹茶机。

阮鑫杰摄

浙江省杭州市余杭区多家企业参加本届进博会，借助进博会这个舞台，积极展示最新成果，吸引全球客商，拓展海内外市场。本次参展的余杭区企业分布在消费品、服务贸易、食品及农产品、人文交流和创新孵化等相关展区。

“还是第一次见到能做抹茶的机器！”连日来，杭州径山茶发展有限公司产业发展部负责人阮鑫杰每天都听到这句话很多次。

来自余杭区的杭州径山茶发展有限公司为进博会带去精选径山茶及茶叶周边产品。这个“明星产品”就是吸引了众多观展客商目光的智能抹茶机。

阮鑫杰表示，今年是公司第二次参展进博会，也是智能抹茶机首次亮相进博会，希望科技与文化的碰撞，为消费者带来更有趣的茶文化体验，让海内外更多消费者知晓、喜爱径山茶。

作为新质生产力的代表企业之一，浙江有鹿机器人科技有限公司此次带去了拳头产品“AI130商业巡扫机器人”，全路况全天候可用，精准识别垃圾和障碍物，可以智能化巡逻、扫地。

“有鹿机器人致力于让每一台专业设备都智能化。”该公司市场品牌负责人史思介绍，通过打造软硬件高度适配与可泛化的通用智能大脑，服务于广大海内外客户。

“我们是第七次参加进博会了，一次都没落下。”万事达（杭州）咖啡机有限公司副总经理单喆表示，此次展出商用现磨咖啡机、无人售卖咖啡机、胶囊咖啡机等多款产品，突出了数字化、智能化特色，希望能进一步扩大品牌影响力，开拓市场，拓展销售渠道。

除此之外，多家余杭区企业也在进博会上展出各自优势产品和特色服务。

余杭区商务局还在进博会上与友好城市南非莎拉巴特曼市进行交流洽谈，了解其参展产品和商务意向，为区内相关进出口公司后续采购需求摸底，进一步推动余杭区与南非的经贸交流。

进博会不仅是中国展现巨大消费潜力和全球资源配置能力的舞台，也成为余杭区拓展合作领域、吸引外来投资、助力产业转型的平台。余杭区今年已组织190余家次企业参加广交会、数贸会、服贸会、消博会、华交会、进博会等国家级重点展会。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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