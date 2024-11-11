本报记者 葛孟超

银联创新支付产品亮相进博会。

沈佳楠摄

在进博会上，银联国际有限公司为越来越多的境内外参展商及相关人士提供安全、便捷的银联支付服务。银联锦绣中华卡、进博主题卡等创新支付产品亮相，吸引众多境内外参展商驻足咨询。

今年初，银联国际开展“锦绣行动2024”，提升对外籍人员来华的支付服务能力，并首次推出锦绣中华卡。这一卡产品专为外籍来华客群设计，不仅支持“卡、码、Pay”全支付，提供刷卡返现权益，还搭载丰富的中国本地特色权益，涵盖机场礼遇、交通出行、热门景点、文化艺术、特色美食等五大类精选商户，为持卡人提供更多优惠的支付选择。目前，境外近40家发卡机构已经或正在发行这一卡产品，发卡地区和机构不断扩容，将惠及更多境外居民，促进中外人员往来。

在做好来华参展商支付服务的同时，银联国际进一步提升境内参展商等出境客群支付体验。特别是携手中国银行上海市分行推出进博主题卡，为境内持卡人提供专属用卡权益，在普惠返1%消费金活动基础上，持卡人申领卡片还可获赠进博文创礼品。优惠覆盖境外20个国家和地区受理银联信用卡的线下商户，更好地满足参展商境外消费需求，促进跨境人员双向流动。

银联国际还积极发挥网络、产品和服务优势，联合产业合作伙伴推出创新支付产品和解决方案，满足跨境贸易领域多元化支付需求。

银联国际在上海市商务委员会和相关监管部门的指导支持下，结合上海市创建“丝路电商”合作先行区有关制度框架，会同上海亿通国际、交通银行上海市分行、中国银行上海市分行等产业各方，设计基于跨境电子发票的电子支付解决方案，探索将报关、发票、支付结算等贸易环节串联，形成信息闭环，共同打造数字化、标准化金融服务，提高跨境贸易信息流转的透明度，以更好地助力跨境贸易的发展。

银联数据服务有限公司（以下简称“银联数据”）是中国银联旗下提供发卡及数字化账户服务的子公司。本届进博会上，银联数据亮相南洋商业银行展位，围绕消费信贷业务发展趋势等主题进行了分享。作为南洋商业银行（中国）重要的行业合作伙伴，银联数据多年来助力南商中国为信用卡用户提供跨境特色服务。

截至2023年，银联数据累计为境内外近20个国家和地区的230余家银行提供发卡与业务运营服务，其中信用卡客户165家，在运营总卡量近8亿张，其中信用卡近4亿张。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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