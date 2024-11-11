江苏省常州市多家企业境外总部携研发新品参展
深度合作，打造创新高地
客商在进博会德国威乐展位参观。
在第七届进博会上，江苏省常州市多家企业的境外总部携研发新品参展。本届进博会常州交易分团以23个部门为成员单位，自9月初起全面启动采购商和专业观众报名工作，同时积极邀请外资企业总部参展。展会期间，常州交易分团积极组织进博会配套活动。
从“参展商”到“投资商”，进博会不断推动企业本土价值链的布局和升级。美敦力、康迪与常州国家高新技术产业开发区签署投资合作协议，共同打造集高端外科产品及设备生产制造与创新研发孵化于一体的“智造”基地。康迪将引入美敦力外科事业部的先进产品和新技术，强化大外科手术解决方案的本土化战略，打造长三角医疗科技创新高地。
美卓伦作为西班牙专注超声流量计量的高新技术企业，2018年落户常州，在武进绿建区建立组装测试中心，研发生产高品质超声流量计。本届进博会是美卓伦第三次参展，在低碳转型、智能制造和新质生产力的发展背景下，美卓伦设置低碳测量、求质向新、智能超声3个展区，推出一系列“常州智造”新品。
知名母婴品牌“贝亲”在本届进博会上展示的产品，涵盖哺喂用品、母婴洗护等领域。贝亲中国区董事、总裁周剑峰告诉记者，成立于2009年的贝亲常州工厂是贝亲最大的海外投资工厂，主要生产母婴纸品类产品。
2023年投产的威乐（常州）水泵有限公司是德国威乐集团的全资子公司。作为威乐集团全球第二个工业4.0标准工厂，拥有年产水泵150万台、电机30万台的生产能力。“全屋变频增压泵‘海马提’系列、智能高效暖通循环泵‘阿童木’等舒适家居类产品便是出自常州工厂。”威乐（中国）水泵系统有限公司公共事务总监荣光说。
本届进博会，住友电工集团同样将目光聚焦可持续发展。作为住友电工运泰克机电线（常州）有限公司和住友电工硬质合金（常州）有限公司的母公司，住友电工展示在能源、信息通信、移动出行三大重点领域开发并运用的产品技术，以及为未来绿色社会作贡献的可持续发展举措，还通过互动答题活动介绍产品和技术在中国的应用实例。
《 人民日报 》（ 2024年11月11日 10 版）
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