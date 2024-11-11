本报记者 王云娜

立晨公司生产车间，工人在忙着生产灯牌等产品。

数据来源：海关总署

立晨广告标识有限公司

立晨公司厂房，竹宇（左）在进行英文短视频拍摄。

以上图片均为谭札烽摄

选好拍摄点、支起补光灯、打开麦克风……广东省广州市立晨广告标识有限公司生产车间内，一切就绪，开机录制。

公司新媒体团队负责人竹宇，头戴一顶金色假发，麻利地拿起公司最新推出的发光字灯牌，用一口地道的英语对着镜头说：“好朋友，你是否已经在期待2025年了？在2025年，你会像这款千层镜字灯牌一样美丽！”他的身后，车间工人正在忙碌，视频拍摄一镜到底、一气呵成。

“10月11日，这条短视频在海外社交平台发布。”竹宇介绍，通过这条视频，粉丝们不仅对他模仿的特色口音津津乐道，还注意到了视频中的产品——拥有千层镜效果的发光字灯牌。

今年25岁的竹宇，每月发布30条产品推广短视频，海外社交平台拥有140万粉丝。靠着模仿不同英语口音并自如切换，竹宇不但迅速获得大量粉丝，还拿下了大批海外订单。

立晨公司是一家纯出口企业，以生产销售LED灯牌、灯箱等为主。“在企业发展过程中，我们发现传统电商的获客成本越来越高，即便买流量，也很难精准获得公司需要的客户。”2021年，公司外贸板块负责人刘萍打算组建新媒体团队，在海外更好地推广公司产品，“公司有许多外语人才，口语最好的就是竹宇。”

最初6个月，公司发布的视频如同小石子丢进大海，没有激起什么水花。新媒体团队又前往深圳、广州等地，参加跨境电商、短视频制作营销等课程培训。

边学习，边改进，竹宇开始尝试出镜带货。“想打造爆款短视频，就不能太普通呆板，而是要风趣幽默、有话题度。”竹宇说，“我学英语时常看语言类节目，有一天，脑子里灵感闪过——为什么不尝试在拍摄时模仿各国口音呢？”

说干就干。很快，竹宇在海外短视频平台上走红。让海外观众意想不到的是，这个中国男孩不但能讲一口流利英语，还能在美国、英国、法国、印度等多国英语口音之间丝滑切换，非常有趣。

“走红不是目的，关键在于介绍产品、招揽客户。”竹宇说。此后，新媒体团队扩大到20多人，与研发、生产等业务部门建立定期沟通机制，全公司都成为视频制作的“智囊团”。例如，拥有千层镜效果的发光字灯牌，就是研发部门主动推荐的新品之一。研发部门每个月都会推出十来款新品，团队会挑选出技术领先的产品，由竹宇通过短视频进行推广，展现研发实力，吸引更多客户。

“老客户的黏性增强，新客户也主动找上门。”刘萍说，去年9月，一位哈萨克斯坦客户看到竹宇推介灯箱的视频后，买了一件样品。收货后，他发现灯箱款式新颖，性价比也高，于是接着下了一笔2000套的订单，成交额达到4.8万美元。今年，这位客户仍在继续下单订货。

“目前，公司产线处于满负荷运转状态。”刘萍介绍，对于标准化生产的灯箱、霓虹灯，公司可以在接到订单后两天内发货，此外还在美国等地建立了海外仓，靠前一步服务海外客户。去年，公司跨境电商销售额大幅增长，竹宇所在的新媒体部销售额为81.9万美元；今年以来，新媒体部销售额已达187.3万美元。

不仅是立晨公司，2016年，广州获批跨境电商综合试验区以来，跨境电商进出口规模增长136倍。

“周边从事跨境电商的公司越来越多，大家各怀绝技、拼劲十足。”竹宇说，“对于我们公司而言，流量是一面放大镜，优点和缺点都会被放大。只有以品质为王，提高技术含量，才能稳住外贸订单，让海外市场长红。”

本期统筹：林子夜

版式设计：张芳曼

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跨境电商跑出加速度

党的十八大以来，我国推出一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区、完善拓展跨境电商零售进口正面清单、不断创新跨境电商通关监管等，推动了我国跨境电商跑出加速度。据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长1.2倍；今年前三季度，跨境电商进出口1.88万亿元，增长11.5%。

今年6月，商务部等9部门联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，从积极培育跨境电商经营主体、加强相关基础设施和物流体系建设等5方面提出15条举措，助力跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同发力。

如今，海关每年监管的跨境电商、跨境邮件快件包裹量达70多亿件，平均每天有2000万件左右。随着一揽子政策举措持续落地生效，跨境电商发展生态将更加健全，为企业出海拓展新路径，更好满足全球消费者和企业“买全球、卖全球”的需要。

（本报记者 罗珊珊）

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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