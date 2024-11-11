林子夜

从传统外贸到跨境电商，从线下到线上，链条大幅缩短、卖家直面买家。近年来，我国外贸新业态不断涌现，带来了什么新变化？

生产端创新模式。山东日照，年轻一代接下父母的帽子工厂，做起了“小单快反”，根据海外消费者反馈迅速调整生产品类，生意蒸蒸日上。

销售端打响品牌。广东广州，面对文化背景不同、语言习惯各异的海外用户，新媒体营销人员用有趣的特色口音介绍，带动自家品牌脱颖而出。

物流端提升效率。从仓储、分拨，到清关、配送，国内企业生产的瓷器、马面裙、竹编等，几天就能到达海外消费者手中，中国速度助力中国文化传播。

顺应全球新一轮科技革命和数字经济发展浪潮，借由高效的数字平台和通达的物流体系，群策群力，学新技术、谋新方法、拓新渠道，我国外贸新动能将不断增强，参与国际竞争合作新优势将进一步巩固。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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