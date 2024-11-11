本报北京11月10日电 （记者王观）国家税务总局最新发布的数据显示，前三季度，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税20868亿元。其中，研发费用加计扣除等支持加大科技投入、成果转让和科技人才引进及培养的政策减税降费及退税8937亿元；先进制造业企业增值税加计抵减和留抵退税等支持制造业高质量发展的政策减税降费及退税8107亿元；高新技术企业减按15％税率征收企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等支持培育发展高新技术企业和新兴产业的政策减税3025亿元；购买500万元以下设备器具一次性税前扣除等支持设备更新和技术改造的政策减税800亿元。

在税费优惠政策的支持带动下，今年以来科技创新和制造业发展持续稳步向好。增值税发票数据显示，从创新发展看，1—10月份，高技术产业销售收入同比增长11.4%，其中，科技成果转化服务、信息技术服务销售收入同比分别增长27%和12.3%，反映创新要素加快转化、信息化进程提速。数字经济核心产业销售收入同比增长7.4%，其中，数字技术应用业、数字内容与媒体销售收入同比分别增长11%和14.8%，反映数字产业化稳步推进。从制造业看，1—10月份，制造业销售收入同比增长3.6%。其中，装备制造业、数字产品制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长5.3%、8.5%和8.7%，特别是计算机制造、通信及雷达设备制造、智能设备制造等先进制造业销售收入同比分别增长16.4%、21.6%和11.2%，反映制造业高端化、智能化稳步推进。

国家税务总局有关司局负责人表示，下一步，税务部门将把支持科技创新和制造业发展摆在更加突出的位置，进一步落实好研发费用加计扣除等各项税费支持政策，全力护航各类企业创新发展，更好培育和壮大新质生产力，更好助力制造业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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