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前三季度

我国绿色贷款保持快速增长

2024年11月11日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月10日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，截至三季度末，我国本外币绿色贷款余额35.75万亿元，同比增长25.1%，增速比各项贷款高17.5个百分点，前三季度增加5.67万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.86万亿元和12.04万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。

　　分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为15.42万亿元、9.38万亿元和5.01万亿元，同比分别增长23.9%、29%和21.2%，前三季度分别增加2.34万亿元、1.51万亿元和8010亿元。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额8.35万亿元，同比增长22.7%；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额5.78万亿元，同比增长13.4%。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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