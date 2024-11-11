崔佳遇

“在中国买东西有很多惊喜，可以‘扫一下’支付，还能‘碰一下’支付，太方便了。”使用支付宝“碰一下”，格鲁吉亚留学生达尼拉成功买到上海美食生煎包，“来中国后，解锁了很多前所未见的支付方式。”

数据显示，我国移动支付普及率达86%。近年来，支付机构进一步瞄准数字化创新，不断提升支付便利性。2024年7月，在“扫码付”的基础上，支付宝推出“碰一下”支付——用户不用展示付款码，只需用手机碰一下商家的收款设备就能完成支付。

移动支付不断优化，有力激活消费活力。65岁的王阿姨体验过“碰一下”付款后，主动向身边的老年朋友推荐这种新潮的支付方式。“比起在手机上找付款码，‘碰一下’不需要繁琐的手续，解锁手机后直接碰，简单太多了，方便了手机操作不熟的老年人。”王阿姨说。

除了老年群体，年轻用户也对这种高效的支付方式格外青睐：“碰一下”可以在不耽误使用手机其他功能的同时完成支付。而对外国友人而言，“碰一下”服务则极大降低了支付的操作难度，仅今年8月，“碰一下”服务的外国用户付款笔数就环比增长了4倍。

据介绍，“碰一下”服务适配多种手机系统，并兼容支付宝之外的支付平台，适配台式、手持等多业态收银场景，多种商家收银系统，多种支付交互方式。与扫码支付相比，“碰一下”的步骤精简到仅需一步操作，缩短了支付流程，对于消费者及商户双方来说均能节约时间，有助于优化支付环境。

“碰一下”，碰出的不只是新鲜的支付方式，更是各行各业数字化发展的契机。通过“碰一下”收款设备联通收银后台，许多商家打开了“支付+数字化”的可能性。碰一下入会、碰一下验票、碰一下点餐、碰一下租充电宝、碰一下开智能货柜……支付宝携手行业伙伴推出50余种行业解决方案，将“碰一下”融入更多生活和商业服务场景。

“全家便利店近3000家门店将全面上线‘碰一下’。”顶新集团便利餐饮连锁事业整合行销副总裁游仁宏表示，“碰一下”服务可一次完成支付、入会、营销，将成为全家会员运营的重要工具，更有望成为未来便利店行业的趋势和标配。

今年8月，卤味企业绝味鸭脖位于总部长沙的302家门店率先试点了“碰一下”支付体验，之后仅10天就完成了万家门店的接入，会员交易金额大幅提升。绝味食品首席数智增长官谌鹏飞表示，“碰一下”通过重塑支付方式，为消费者带来消费新体验。目前，支付宝“碰一下”服务已走进国内50多个城市，覆盖越来越多用户和商家。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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