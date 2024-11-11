人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

支付宝不断创新技术优化服务

支付便利带来消费新体验

崔佳遇
2024年11月11日06:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“在中国买东西有很多惊喜，可以‘扫一下’支付，还能‘碰一下’支付，太方便了。”使用支付宝“碰一下”，格鲁吉亚留学生达尼拉成功买到上海美食生煎包，“来中国后，解锁了很多前所未见的支付方式。”

　　数据显示，我国移动支付普及率达86%。近年来，支付机构进一步瞄准数字化创新，不断提升支付便利性。2024年7月，在“扫码付”的基础上，支付宝推出“碰一下”支付——用户不用展示付款码，只需用手机碰一下商家的收款设备就能完成支付。

　　移动支付不断优化，有力激活消费活力。65岁的王阿姨体验过“碰一下”付款后，主动向身边的老年朋友推荐这种新潮的支付方式。“比起在手机上找付款码，‘碰一下’不需要繁琐的手续，解锁手机后直接碰，简单太多了，方便了手机操作不熟的老年人。”王阿姨说。

　　除了老年群体，年轻用户也对这种高效的支付方式格外青睐：“碰一下”可以在不耽误使用手机其他功能的同时完成支付。而对外国友人而言，“碰一下”服务则极大降低了支付的操作难度，仅今年8月，“碰一下”服务的外国用户付款笔数就环比增长了4倍。

　　据介绍，“碰一下”服务适配多种手机系统，并兼容支付宝之外的支付平台，适配台式、手持等多业态收银场景，多种商家收银系统，多种支付交互方式。与扫码支付相比，“碰一下”的步骤精简到仅需一步操作，缩短了支付流程，对于消费者及商户双方来说均能节约时间，有助于优化支付环境。

　　“碰一下”，碰出的不只是新鲜的支付方式，更是各行各业数字化发展的契机。通过“碰一下”收款设备联通收银后台，许多商家打开了“支付+数字化”的可能性。碰一下入会、碰一下验票、碰一下点餐、碰一下租充电宝、碰一下开智能货柜……支付宝携手行业伙伴推出50余种行业解决方案，将“碰一下”融入更多生活和商业服务场景。

　　“全家便利店近3000家门店将全面上线‘碰一下’。”顶新集团便利餐饮连锁事业整合行销副总裁游仁宏表示，“碰一下”服务可一次完成支付、入会、营销，将成为全家会员运营的重要工具，更有望成为未来便利店行业的趋势和标配。

　　今年8月，卤味企业绝味鸭脖位于总部长沙的302家门店率先试点了“碰一下”支付体验，之后仅10天就完成了万家门店的接入，会员交易金额大幅提升。绝味食品首席数智增长官谌鹏飞表示，“碰一下”通过重塑支付方式，为消费者带来消费新体验。目前，支付宝“碰一下”服务已走进国内50多个城市，覆盖越来越多用户和商家。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
绘就大健康向“新”求“质”新愿景
　　人民网上海11月10日电 （欧阳易佳）近日，第七届中国国际进口博览会在上海举办。凭借创新的活力、庞大的市场潜力和高效的产业联动效应，进博会成为全球高端技术、前沿产品和创新解决方案的汇聚地。…
记者去哪儿：科技致美 在进博会看“商品”变“爆品”
　　2023年，优衣库PUFFTECH空气棉服首次在进博会展出，时隔一年，该产品成为秋冬热销人气“爆品”。这正是进博会助力“展品”变“商品”，“商品”变“爆品”的生动实践。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部