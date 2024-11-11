本报记者 颜 珂 孙 超

夜晚，灯火通明，车流不息。湖南湘江长沙至城陵矶一级航道建设项目关键控制性工程——湘江长沙综合枢纽三线船闸正在加紧建设。

过去，这里是湘江尾闾高等级航道的瓶颈卡口。“项目建设完成后，3000吨级船只常年可以从长沙直达武汉和上海。”项目现场，湖南省水运建设投资集团有限公司湘江长沙综合枢纽三线船闸项目建设部总经理王定说。

近年来，当地着力建设现代化综合交通运输体系，提高内河航道通航条件，充分挖掘水运资源禀赋，积极优化水运供给。

发展水运，大小港口要联动，航道船闸要协作。为促进跨地域、跨层级港航资产整合，2023年8月，湖南港航水利集团正式挂牌成立。集团整合全省1000吨级以上国有公用码头，推动数字化转型，努力打造港区优势互补、公铁水高效联运、衔接产业发展的港口体系。

从湘江长沙综合枢纽顺流而下，在毗邻长沙的岳阳湘阴，虞公港一期工程项目于今年9月底开港试运营，常年可通航5000吨级货轮，丰水期可通航1万吨级。

上游有长沙新港，下游有城陵矶港，湖南为何选择在此地新建港口？“位于城陵矶港上游的虞公港建成投产后，相当于把长江黄金水道向内陆延伸87公里，既可以节约运费，又能缓解城陵矶港旺季的货运压力。”湖南省虞公港建设投资有限公司党支部书记、董事长杨亮说。根据测算，湘阴虞公港码头设计吞吐量全部达产达效后，预计每年可降低社会物流成本3000万元以上。

今年以来，湖南港航水利集团提高水运供给，加快航道建设，上半年5个在建航道项目完成投资21.95亿元。目前，集团整合码头28个、千吨级以上泊位79个，占湖南公共码头总泊位数的36%以上，港口设计吞吐量达6603万吨。

“港航资源整合后，各区域港口合理分工，统一价格、统一服务标准、统一调度，改变原有分散竞争的局面，将有力助推湖南水运占综合交通运输的比重。”湖南港航水利集团党委书记、董事长易放辉说。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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