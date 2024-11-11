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武汉汉口北名车小镇前三季度新车销量增20%

以旧换新促进汽车消费

本报记者 田豆豆
2024年11月11日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　近来，湖北武汉汉口北名车小镇里车水马龙，来看车、购车的顾客络绎不绝。

　　“您好！我今天来提车！”“好的，没问题！”在比亚迪汉口北直营店，顾客徐尉几天前订购了一辆热销款新能源车，他说：“原来的车太小了，自从有了二胎，就一直想换辆空间大点儿的车。最近国家以旧换新补贴力度大，我赶紧把车换了。”徐尉看中的新车原价约15万元，各种优惠补贴后，实际只需11万多元。“办理车贷后，交了2万多元首付，以后每月只需还款2000多元。”徐尉说。

　　“充电也不是问题，只要您有车位，我们免费给您安装家用充电桩。”比亚迪汉口北直营店总经理吴高勇说。

　　“真好，换了电车，相比油费可以省不少。”徐尉说。

　　“以旧换新政策对我们店的销售有明显拉动作用。今年上半年，我们店国内客户月均销量是120台左右，7月之后，月均销量基本翻番，一直保持在220台以上，加上每月出口四五十台，已接近300台。”吴高勇介绍。

　　今年4月以来，湖北省接连出台消费品以旧换新政策，9月中旬，购买新车以及以旧换新的补贴额度直接翻倍，10月底，湖北省进一步加大汽车以旧换新的补贴力度，优化补贴政策，采取了取消车辆登记地限制、取消新购车辆使用性质限制、可多次享受换新补贴等诸多措施，层层利好极大刺激了消费者的购车热情。

　　汉口北名车小镇是武汉新车、二手车交易量最大的市场之一，形成了一站式全链汽车交易服务系统，为以旧换新提供了极大便利。汉口北名车小镇每年汽车交易量约8万台，其中新车2万台左右。今年以来，新车销售更加火爆，今年前三季度新车销量增加了20%。新车销售中，新能源车占比从去年的30%提升至40%，呈快速上升趋势。

　　据悉，今年前三季度，在消费品以旧换新等政策的促进下，湖北省限额以上新能源汽车零售额同比增长52.1%。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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