赵展慧 阎冰洁

图①：青岛特锐德电气股份有限公司的自动化生产线。

郑 轲摄

图②：西安蓝晓科技新材料股份有限公司的“盐湖提锂”项目生产线。

王 恒摄

数据来源：深圳证券交易所

成为创业板公司，会有什么样的变化？

近日，深交所同步交出了创业板公司三季报以及创业板开市15周年“成绩单”，一组数据可供对比：

2009年创业板开市当年，创业板公司平均收入约3.36亿元，如今，根据今年三季报数据测算，创业板公司平均实现营业收入21.23亿元；2019年至2023年，创业板公司平均研发投入由1.07亿元增长至1.46亿元，研发人员总数由31.41万人增长至57.53万人。

1999年，党中央、国务院明确“适时设立高新技术企业板块”。经过10年的建设，2009年10月30日，创业板开市，自此开启了服务创新型成长型企业的高速成长之路。创业板的发展为资本市场带来哪些新变化？又为实体经济高质量发展注入哪些新动能？

为创业“加油”

639家公司在上市后营业收入实现翻番，292家公司在上市后净利润实现翻番

钣金加工、部件焊接、表面涂覆、线束制作、产品装配……青岛特锐德电气股份有限公司的智慧工厂里，码垛机器人挥舞机械臂，柔性自动化生产线灵活切换，小型箱式变电站、开关柜等新能源电力设备有序下线。

“登陆创业板后，我们开始了一次次的新‘创业’。”特锐德有关负责人表示，作为首批创业板上市公司之一，2009年上市后，借助创业板良好的融资环境和发展平台，特锐德不断跨越成长沟坎。

2009年通过上市打破资金不足的发展瓶颈，研制中高端箱式电力设备产品并迅速在电网等市场铺开；2014年，在传统的箱式电力设备领域之外，研发预制舱式模块化变电站等创新产品，向新能源汽车充电领域进发；2015年，通过发行股份方式并购川开电气并募集配套资金，有效拓展在西南地区的市场影响力；2021年，公司成功定增10亿元，用于升级智能工厂，进一步丰富优势产品体系……

“创业板不仅为公司的创新发展融资赋能，而且在创业板的市场定价机制下，公司每一步成长都有资本市场的‘标记’，战略价值、业务前景、创新能力逐渐被认可，获得更加合理的估值，投资价值不断凸显。”该负责人介绍，上市以来，公司业绩翻了好几番。

从特锐德等首批28家公司登陆，到汇聚1358家上市公司，15年来，“成长”是创业板和创业板企业共同的关键词。符合“创新、创造、创意”以及“新技术、新产业、新业态、新模式”发展特征的企业在这里找到了与板块相互赋能、协同共进的舞台。

从业绩看，开市当年，创业板尚没有年收入超过30亿元或净利润超过5亿元的公司；2023年，已有219家公司收入超过30亿元，94家公司净利润超过5亿元。

从市值看，截至2024年10月30日，创业板上市公司总市值超12万亿元，其中，市值在100亿—500亿元的有222家，占比16%；市值在500亿元以上的26家，占比约2%。

从增速看，639家公司在上市后营业收入实现翻番，104家公司营收增长达10倍以上；292家公司在上市后净利润实现翻番，31家公司净利润增长达10倍以上。

高成长性的背后，是创业板直接融资功能的有效发挥，为企业发展注入源源不断的强劲动力。截至10月25日，从首发募集资金看，创业板公司平均首发募集资金约7.05亿元；从再融资看，创业板公司共实施856单再融资方案，累计募集资金超过8000亿元。

“不断成长的创业板为中小企业提供了直接融资的平台，这些中小企业通过创业板获得了宝贵的资金支持，加速了自身的技术创新和市场扩张，也推动形成了全球第二大创业板市场。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，创业板正加快释放对优质科技企业的吸引力。

创业板公司积极通过现金分红等方式，让投资者分享成长硕果。15年来，创业板公司现金分红总额累计达5210亿元。其中，2021年、2022年和2023年，创业板公司现金分红总额分别达694亿元、852亿元和1172亿元。

为创新提速

高新技术企业约占九成，战略性新兴产业企业占比近七成

分离、提取、结晶……高原盐湖含有稀薄锂离子的卤水，缓缓流过带有吸附材料的生产线，分离出锂离子浓度达99%的高纯度锂盐，成为新能源电池的核心原材料。

这是西安蓝晓科技新材料股份有限公司研发的吸附法“盐湖提锂”技术，其中发挥关键作用的是一种仅米粒大小的吸附分离材料。凭借这种小颗粒，蓝晓科技突破了我国高原地区盐湖锂离子含量低的开发难点，拿下近30亿元“盐湖提锂”的大订单。

“2015年在创业板上市后，公司每一个创新的关键节点，资本市场的支持都发挥了决定性作用。”蓝晓科技董事会秘书于洋算了算账——IPO（首次公开募股）募集资金2.55亿元，加快金属镓提取的技术研发和生产线建设；2019年可转债募集3.4亿元，用于建设新材料产业园，推动新产品产销翻倍；2020年定增募集1.28亿元，为承接大规模订单做好准备；2023年，可转债募集5.46亿元用于新能源金属研发。便利的融资支持下，蓝晓科技近3年的研发投入由5500万元增长至1.21亿元，净利润相比上市前增长了11倍。

如蓝晓科技一样，创新是创业板公司的突出属性。1358家创业板上市公司中，高新技术企业约占九成，战略性新兴产业企业占比近七成。“2009年创业板开市之前，资本市场主要服务于成熟的、大规模的企业，创业板推出后，服务于高新技术的差异化定位让我国资本市场真正拥有了服务创新企业的平台，为多层次资本市场的建设带来亮色，大大提升了资本市场服务新质生产力的能力。”申万宏源研究总经理助理刘洋表示。

如同资本市场中的一个创新锚点，15年来，创业板引导更多资源向创新型企业和高新技术领域不断汇集，凝聚成强大的创新动能。

研发强度持续上升。15年来，创业板公司累计总研发投入近万亿元，板块总体研发强度超5%，高于A股平均水平1.78个百分点。2019年至2023年，创业板公司平均研发投入由1.07亿元增长至1.46亿元。

研发队伍不断扩张。1300多家创业板公司中，研发人员合计超57万人，研发人员约占员工总数的两成。2019年至2023年，研发人员总数由31.41万人增长至57.53万人。

研发成果加快涌现。据不完全统计，有50余家创业板公司参与国家实验室建设，894家创业板公司与高校、科研院所存在合作研发，201家创业板公司与国际组织或企业等共同开展技术研发创新，大部分已实现科研成果转化。创业板企业研发的锂电池生产、光伏丝电印刷、基因测序等一系列技术、设备在国际竞争中脱颖而出，不断在先进制造、数字经济、绿色低碳等新兴领域塑造发展新优势。

“创业板在强化板块定位、积极鼓励研发投入、发挥战略性新兴产业集聚效应等方面不断擦亮创新成色，促进科技、资本和产业良性循环。”刘洋认为，进一步服务新质生产力的形成，创业板未来还应加大对创新型企业上市的包容性，同时加大力度支持上市公司通过并购重组等方式，实现资源的优化配置，促进产业整合和转型升级，提高产业链的现代化水平。

以改革赋能

注册制下创业板新上市公司已达553家，总市值超3万亿元

各大商超里的充电宝、屋檐下运转的摄像头、户外阳台的储能一体机……在海外市场，经常能看到安克创新产品的身影。今年上半年，安克创新仅在亚马逊一家电商平台的销售额就达50亿元人民币。

“在创业板注册制上市后，我们出海的脚步大大加快了。”安克创新科技股份有限公司有关负责人介绍，注册制加快了公司上市进度，帮助公司更快获取募集资金进行产品研发和市场拓展，“而且注册制强调更加严格规范的信息披露，倒逼公司优化公司治理、加强合规管理，为我们参与国际竞争、提升影响力夯实根基。”

2020年8月24日，创业板改革并试点注册制平稳落地，安克创新等18家企业率先尝到“甜头”。4年多来，创业板注册制公司稳步成长。截至10月30日，注册制下创业板新上市公司已达553家，总市值超3万亿元，占板块整体市值超过25%；注册制新公司2024年前三季度营业收入同比增长6.03%，实现净利润合计460.28亿元。

改革一直是创业板的鲜明底色。诞生之初，创业板就首次针对创新企业特点，制定差异化的发行上市条件，放松无形资产占净资产比例限制，缩短持续盈利、主营业务变更、实际控制权变化等期限要求。随后，创业板出台更严格的退市制度，首推行业信息披露指引并形成体系，首推“小额快速”定向增发机制……“先行先试”的制度探索不停步。

注册制改革落地后，创业板统筹推进发行上市、再融资、并购重组、股权激励等一系列基础制度创新，为全面注册制改革积累了有益经验。

发行上市方面，创业板设置了更加多元、包容的发行上市条件，并首次明确“三创四新”量化指标，紧密围绕创新性、成长性两大维度，设置研发投入金额、研发投入增长率、营业收入增长率等指标，“优创新”“高成长”的板块特色更加鲜明。注册制改革以来，540多家IPO申报企业属于创业板重点支持的“先进制造”“数字经济”“绿色低碳”三大领域，占比近半。

再融资方面，创业板推出“小额快速”再融资，简化审核流程，提高融资规模上限，持续助力优质科技企业做优做强。目前，已有43家创业板公司通过“小额快速”机制募集资金90.40亿元。

并购重组方面，创业板设置更加市场化的重大资产重组制度，增加定价灵活性，进一步扩大交易各方博弈空间。创业板已累计实施完成496单重大资产重组方案。

股权激励方面，创业板引入第二类限制性股票放宽激励对象限制，激励作用更加明显，为公司吸引和留住创新人才发挥了重要作用。目前，创业板上市公司已推出736单向激励对象授予第二类限制性股票的有关计划，涉及股份数量63.88亿股。

“经过持续的改革创新，整体来看，创业板目前已经基本形成了内容透明、层次清晰、形式统一的监管规则体系，为打造具有独特产业结构气质的创新成长平台夯实了制度基础。”田利辉说。

未来，如何通过改革进一步为企业创新和成长赋能？深交所有关负责人表示，要进一步提高创业板对优质科技企业的包容性适配性，完善发行上市、再融资、并购重组、持续监管等制度机制，引导更多先进生产要素向科技领域聚集；同时强化并购重组功能、提升重组审核效率，支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业进行整合，助力传统行业通过重组实现转型升级。此外，还要着力提高上市公司质量，加强信息披露和公司治理监管，推动上市公司提升内在价值，更好地回报投资者。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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