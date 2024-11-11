葛孟超

通过为技术创新、传统产业升级、新产业培育提供长期稳定的资金支持，耐心资本促进科技、产业、金融三者形成良性循环

日前，“深圳创投日”耐心资本专场在广东深圳南山区成功举办。本次活动集中举行了9只金融资产投资公司股权投资合作基金及1只险资合作基金的签约仪式，合作总金额达到550亿元，这些基金合作项目将集合各方优势资源，共同投资于符合国家政策导向、掌握核心技术、行业地位突出的优质科技企业。

4月30日召开的中共中央政治局会议强调，要积极发展风险投资，壮大耐心资本。“耐心资本”这一概念受到各方高度关注。《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提出，建立培育长期投资的市场生态，完善适配长期投资的基础制度，构建支持“长钱长投”的政策体系；中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》……各地各部门积极采取措施培育壮大耐心资本，引导更多金融资源向新质生产力集聚。

越是推进高质量发展，越需要培育壮大耐心资本。耐心资本专注于长期投资和价值投资，特点主要体现为长期性、价值投资和稳定性。科技创新是发展新质生产力的核心要素。原创性、颠覆性的科技创新活动同时也具有创新成果的不确定性，不易产生立竿见影的投资回报，多数尚在初创期的科技企业通常会面临融资难、融资贵等“成长的烦恼”。耐心资本不只关注企业的短期收益状况，更看重企业的技术创新能力、领先优势、商业模式等非财务指标和发展潜力，能够为投资项目提供长期稳定的资金支持，愿意陪伴企业成长。加快培育和发展新质生产力，耐心资本将起到重要作用。

培育壮大耐心资本，需要政府、投资机构等多方协同发力。有关部门要从制度构建、投资者保护等方面入手，形成全方位的支持体系，吸引更多中长期资金进入资本市场，具体举措包括完善决策、考核、容错、退出机制，加大力度保护投资者合法权益，严厉打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，等等。机构投资者是资本市场的“压舱石”，要坚持长期主义、专业主义，完善长期考核评价体系、打造长期投资文化、提升专业投研水平、培养专业投资团队，坚定做创新创业的发现者、陪伴者。

通过为技术创新、传统产业升级、新产业培育提供长期稳定的资金支持，耐心资本促进科技、产业、金融三者形成良性循环。这种循环不仅推动了新质生产力的发展，也将为耐心资本自身带来长期稳定的回报。无论是培育壮大耐心资本，还是培育新质生产力，都体现出这样一个道理：要有前瞻眼光和战略定力，不惧怕风险挑战，坚持做正确的事，在长期投入与坚持中收获硕果。

资本更加耐心，创新更有信心。近期，更加关注高成长性、长期投资潜力行业的中证A500交易型开放式指数基金受到市场欢迎；试点扩围后，已有多个城市与金融资产投资公司合作成立股权投资基金，有的基金已经开始运作。耐心资本是科技创新重要的支撑力量，我们有条件有信心乘势而上，培育壮大耐心资本，为激发企业创新活力、培育发展动能注入澎湃力量。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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