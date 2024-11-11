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什么是“耐心资本”？（财经新知）

李宇轩
2024年11月11日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　“耐心资本”是指对资本回报有较长期限展望且对风险有较高承受力的资本，不以追求短期收益为首要目标，而更重视长期回报的项目或投资活动，通常不受市场短期波动干扰。从全球实践看，耐心资本主要来源于政府投资基金、养老基金、保险资本等，是私募创投基金、公募基金等引入中长期资金的重要来源，能够为投资项目、资本市场提供长期稳定的资金支持，是科技创新和产业创新的关键要素保障，是发展新质生产力的重要条件和推动力。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本。9月26日召开的中共中央政治局会议提出，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。

　　中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》（以下简称《指导意见》）。着眼于“长钱更多、长钱更长、回报更优”的目标，进一步促进中长期资金入市，《指导意见》重点提出三方面举措：

　　一是大力发展权益类公募基金。重点是督促基金公司进一步端正经营理念，坚持投资者回报导向，着力提升投研和服务能力，创设更多满足老百姓需求的产品，努力为投资者创造长期收益。

　　二是完善“长钱长投”的制度环境。重点是提高对中长期资金权益投资的监管包容性，全面落实3年以上长周期考核。打通影响保险资金长期投资的制度障碍，促进保险机构做坚定的价值投资者，为资本市场提供稳定的长期投资。

　　三是持续改善资本市场生态。重点是多措并举提高上市公司质量和投资价值，完善机构投资者参与上市公司治理等配套制度安排，同时严厉打击各类违法违规行为，塑造中长期资金“愿意来、留得住、发展得好”的良好市场生态。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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