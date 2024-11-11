新开发银行批准辽宁产业转型升级项目

本报电 新开发银行董事会近日批准了辽宁省产业转型升级基础设施建设和环境改善项目，贷款金额14.6亿元人民币，贷款期限30年，含5.5年宽限期。

项目主要建设内容包括管网工程、生态修复及海绵城市建设、生态护岸及内源污染控制、智慧水务工程、道路工程、照明工程、桥梁工程等，旨在支持辽宁省改善城市环境、提升城市基础设施配套和公共服务水平、促进城市产业转型升级和可持续发展。

（曲哲涵）

“税路通”一周年政企交流活动举办

本报电 近日，在国家税务总局统筹指导下，由国家税务总局上海市税务局主办，浙江、江苏、安徽和宁波等省市税务局协办的“税路通”一周年政企交流活动在上海举行。本次交流活动以“税通长三角，共创新未来”为主题，相关税务部门介绍了各自建设“税路通”子品牌的特色做法，并共同签署《长江三角洲区域提升国际税收确定性合作框架协议》，明确提出在联学共建、协定待遇管理、统筹总部经济服务模式、税收服务合作、人才联合培养等方面加强合作，共同优化税收营商环境，提高长三角国际税收确定性。据悉，一年来，“税路通”品牌建设取得了一系列成果，36个省级税务机关均建立了各具特色的子品牌，形成品牌矩阵。在“税路通”品牌矩阵下，各地税务机关积极拓展与跨国企业的沟通渠道，开发系列公共知识产品，借助多方资源开展国别税收政策辅导，持续提高跨境税收服务质量和效率。

（王 观）

平安银行杭州分行创新科技金融服务

本报电 平安银行杭州分行积极做好科技金融大文章，推动金融服务模式转型升级，着力提升金融服务实体经济质效。该分行升级科创贷产品，采用“专利质押+政府风险补偿金模式+融资担保公司增信”等模式，利用平安集团的客群资源优势，提升客户触达量和触达深度，满足科技型企业创新业务需求。通过深入调研市场，该分行立足杭州、嘉兴两个科创金融改革试验区，完成500万元额度以内模型自动化审批，扩大信用额度至1000万元，并优化核额公式及准入阈值等，以线上线下相结合的方式，提升服务效率和精准度，加快发展新质生产力。截至今年9月末，该分行科技型企业贷款余额69.8亿元，余额增加14.7亿元，增速为26.67%。

（刘军国）

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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