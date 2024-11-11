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加强柔性电子拔尖创新人才自主培养（创新谈）

朱纯欣 任明慧
2024年11月11日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　通过构建自主培养体系，不仅将推动柔性电子学科以高质量发展迈向世界一流水平，也有助于探索拔尖创新人才培养模式

　　

　　习近平总书记强调：“加强拔尖创新人才自主培养，为解决我国关键核心技术攻关提供人才支撑”。

　　教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。加快拔尖创新人才自主培养是实现高水平科技自立自强的破题之举。高校处于教育、科技、人才的交汇点，承担着拔尖创新人才自主培养的重任。在柔性电子学科领域，通过构建自主培养体系，不仅将推动该学科以高质量发展迈向世界一流水平，也有助于探索拔尖创新人才培养模式。

　　柔性电子技术是在物理、化学、电子、计算机和生物医学等10多种学科高度交叉融合基础上形成的、具备真正意义上的颠覆性科学技术，被认为是智能时代关键核心技术的突破口，也是培育发展新质生产力的重要内容。2020年，柔性电子学正式成为我国新的一级新兴交叉学科。加强柔性电子拔尖创新人才自主培养，能够推动柔性电子领域原始创新和关键核心技术攻关，极大提升该领域科研水平。

　　自主培养柔性电子拔尖创新人才，离不开构建柔性电子学自主知识体系。为此，可从学术体系、学科体系、教材体系等方面着力。比如，通过构建学术体系，培养学生更广泛的学术视野和更全面的知识体系；通过构建前沿学科体系，促进基础学科与应用学科的深度交叉融合，赋能拔尖创新人才培养；通过自主撰写并构建教材体系，进一步夯实学科育人基础。

　　柔性电子拔尖创新人才的自主培养，也需要创新人才培养机制和模式。一方面，要坚持知识传授、能力培养、价值塑造和智慧启迪，推进教育教学科研一体化培养；另一方面，也要以服务国家重大战略需求的科研命题为育人方向，通过柔性电子交叉学科拔尖创新人才、创新创业拔尖创新人才等多条路径自主培养人才，实现差异化、个性化培养。此外，可通过建设拔尖创新人才培育基地，打造人才培养机制创新、科技管理机制创新、社会服务机制创新、交叉融合培养机制创新的拔尖人才培养平台。例如，通过推进柔性电子领域的国际合作联合实验室、创新引智基地等机构建设，全面培养高素质柔性电子学科拔尖创新人才。

　　柔性电子拔尖创新人才的自主培养，还应瞄准未来前沿性、革命性、颠覆性技术的人才需求。立足柔性电子，通过面向信息显示、人工智能、先进材料、航空航天、医疗健康、公共安全、低碳能源、泛物联网等应用领域，探索科技创新领军人才培养路径，从而以深化柔性电子领域育人模式变革，构建高质量人才自主培养体系，助力探索形成拔尖创新人才培养的中国模式。

　　（作者单位分别为南京工业大学、中山大学）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 19 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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