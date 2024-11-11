飞行器仿真挑战赛激发青少年兴趣

本报电 由北京航空航天大学主办的“杭航杯”2024年中小学飞行器仿真挑战赛决赛日前在浙江杭州落幕。本次大赛旨在激发青少年的航空航天兴趣和梦想，培养选拔航空航天事业的后备人才。挑战赛设置协同运用和创意设计两个赛道，为期两个月，共有来自260多所学校的近1700名学生参赛，选手们完成了18万次虚拟仿真任务，航空航天相关技能得以提升，创新思维也得到锻炼。

（赵永新）

我国再生稻再生季亩产突破500公斤

本报电 日前，在湖南省益阳市大通湖区宏硕生物科技有限公司实施的国家重点研发计划项目区，湖南省作物学会组织多位专家对再生稻无人农场示范片再生季进行了现场测产，结果显示平均每亩干谷产量达到511公斤。据介绍，再生稻示范品种采用“四防一增”技术、无人农场技术、全程机械化数字化栽培技术，随机抽取示范田3丘，采用收割机进行实割测产。专家一致认为，再生稻无人农场技术和全程机械化栽培技术的试验示范，对于促进再生季发苗、提升再生稻产量和品质具有重要意义。

（蒋建科）

大模型赋能网络安全运营体系建设

本报电 近日，绿盟科技集团在北京发布“风云卫”人工智能安全能力平台，该平台围绕构建大小模型协同的高效智能安全防护体系，结合知识图谱，提高了大模型在网络安全领域应用的准确性、可靠性和可解释性。据了解，安全运营是目前“人工智能+网络安全”应用成熟度较高的场景之一。近年来，绿盟科技在人工智能领域持续投入，组成多学科、多领域交叉研究团队，将相关技术能力融入威胁检测、辅助研判、智能处置等环节，有效促进安全数据、分析能力与运营决策相结合，实现整体运营效率提升。

（谷业凯）

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 19 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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