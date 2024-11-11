11月8日，由中国乡村发展基金会、康师傅主办，四川省农业农村厅、眉山市农业农村局、东坡区农业农村局和眉山“中国泡菜城”管理委员会支持的康师傅2024年“乡村赋能 你我同行”乡村工匠赋能计划（以下简称“乡村工匠赋能计划”）启动仪式在四川省眉山市举行。

据了解，此次项目聚焦泡菜制作技艺乡村工匠的传承和培育，致力打造一批高素质、高技艺的乡村工匠队伍，激发乡村手工业者、传统艺人创新创造活力，为推动乡村特色产业发展、带动脱贫群众就业增收提供重要的人才支撑。

启动仪式现场。（受访者供图）

培育乡村工匠 赋能产业发展

2023年7月，农业农村部会同其他部门联合印发《乡村工匠“双百双千”培育工程实施方案》，要求活态传承发展优秀乡土文化，顺应乡土人才成长规律，激发乡村工匠内生动力，扶持乡村工匠领办创办特色企业，打造乡村工匠品牌。

中国乡村发展基金会副秘书长丁亚冬介绍说：“此次乡村工匠赋能计划项目将充分发挥眉山市泡菜产业的优势并整合各类资源，以培育乡村工匠队伍、带动就业增收为出发点，通过‘政府指导、工匠带头、合作社运营、农户参与’的方式，形成‘政府+工匠+合作社+农户’联合发展模式，促进泡菜制作技艺乡村工匠人才队伍培育，提升工匠经营发展能力，助力乡村工匠开发新品、树立品牌、就业增收，赋能特色产业发展。”

据悉，此次项目将持续推进打造“工匠学堂”“传承空间”、设立“学徒奖金”和开展产业扶持等举措。

四川省农业农村厅二级巡视员刘俊明说：“我们将以此次活动为契机，强化乡村工匠挖掘培育、传承发展、提升壮大、示范引领，以更加坚定的工作决心、更加有力的工作举措，为全省乡村工匠培育提供全方位支持，扎实有序推动四川乡村工匠培育工作再上新台阶。”

眉山市农业农村局副局长程军认为，乡村工匠是乡土文化的传承者，是乡村经济发展的重要力量。相信通过项目的实施，泡菜制作的乡村工匠们将焕发出新的活力和创造力，为乡村经济的发展注入新的动力。同时，该项目的推进，也将有助于推动泡菜文化的传承和发展，让泡菜文化得以延续和发扬光大。

创新帮扶模式 推动非遗传承

四川眉山享有“中国泡菜之乡”的美誉。2018年，东坡泡菜制作技艺被列入四川省省级非物质文化遗产代表性项目名录。为传承优秀传统技艺和工匠精神，中国乡村发展基金会携手康师傅，在四川省农业农村厅的大力支持下，共同开展“乡村工匠赋能计划”。

“四川泡菜的历史已有两千年之久。此外，四川得天独厚的地理和人文环境得以将中国的泡菜文化发扬光大，而眉山便是其中的佼佼者。”南京大学历史学院教授张良仁认为，东坡泡菜传承的不仅仅是古代独特的制作工艺，还有千百年来四川人民对生活的热爱和对食材巧妙利用的智慧。他期待：“在本次项目的推动下，东坡泡菜能够在新时代焕发出更加耀眼的光芒，让古老的技艺和历史能够代代相传、永不停息。”

康师傅方便面事业品市本部总监邓勇说：“康师傅将联合各方力量一起，借助四川眉山的‘中国泡菜’这一文化名片，培养泡菜制作技艺乡村工匠，提升工匠经营能力，带动乡村就业与增收。同时，以非遗经济价值为导向，探索‘非遗+产业’新路径，为产业振兴和乡村振兴添砖加瓦。”

弘扬传统文化 践行社会责任

匠心之道，兴农之路。2023年，中国乡村发展基金会联合康师傅在湖南省岳阳市华容县开展产业助农项目，依托当地芥菜（酸菜生产原料）特色产业基础，打造高标准芥菜种植示范基地，促进当地产业高质量、可持续发展。今年是康师傅携手中国乡村发展基金会助力乡村振兴的第二年。这一次，项目来到四川眉山，持续助力乡村振兴，带动当地产业发展和农户增收。

邓勇说：“眉山的‘东坡泡菜制作技艺’被列入四川省非物质文化遗产名录，当地的多种蔬菜也是通过这一技艺制作成了家喻户晓的泡菜。康师傅秉持着弘扬中华饮食文化的使命，秉承匠心精神，严选优质大叶芥菜，以传统老坛工艺技术进行二次发酵，为消费者还原更具酸爽风味的‘康师傅老坛酸菜牛肉面’，也让更多的人能够品尝到地道的区域美食。”

据邓勇介绍，康师傅将继续以弘扬中华饮食文化为己任，为文化传承注入品牌力量，为乡村振兴添砖加瓦。

(责编：曹淼、李源)

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