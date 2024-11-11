新华社北京11月10日电（李国利 邓孟）11月10日16时30分，天舟七号货运飞船顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行阶段，将于近期择机受控再入大气层。

据中国载人航天工程办公室介绍，天舟七号货运飞船绝大部分器件将在再入大气层过程中烧蚀销毁，少量残骸将落入南太平洋预定安全海域。

今年1月17日22时27分，天舟七号货运飞船在我国文昌航天发射场顺利升空，随后成功对接于空间站天和核心舱后向端口。

2024年，载人航天工程共规划了天舟七号、天舟八号等两次货运飞船补给任务。今年9月，受超强台风“摩羯”影响，海南文昌遭受严重灾害，经任务总指挥部决策，天舟八号任务根据实际情况进行适当调整，将于11月中旬在文昌发射场择机发射。

(责编：王震、陈键)

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