想要感受首发经济的脉动，不妨来进博会走一走。

萌动听诊式胎儿监护仪、米其林月球探测车轮胎、佳沃猫山王鲜食榴莲……第七届中国国际进口博览会新品发布台上，每隔15分钟，就会有一件或者多件全球首发、亚洲首秀、中国首展。

今年，400多项代表性新产品、新技术、新服务亮相进博会，为历届之最，令人目不暇接。

首发经济，特点在“首”，本质在“新”。

让首展变首店、让参展商变投资商，进博会成为首发经济开花结果的“催化剂”。来自美国、英国、法国、日本等国家的近100家海外新品牌一边首次亮相本届进博会，一边在天猫国际开出中国首店。

更多的首次、首个、首家在路上。本届进博会的跨境及直播电商采购商选品会上，天猫国际的洽谈桌从一桌扩充到好几桌。即便如此，等待接洽、希望进入中国市场的国际新品牌依然络绎不绝。“不到两个小时，已经收到了10多张名片，拿到的产品小样也不少。”天猫国际负责招商的工作人员说。

当首发经济遇到进博会，碰撞出的星火不断放大，渐呈燎原之势。

前六届进博会，近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，不少展商在中国开出新门店、新工厂、新研发中心。

3D打印技术的气凝胶棉服、“空中出租车”载人真机、超高端科研型数字乳腺机……本届进博会许多首发首展的新品，凝结着企业科技创新的追求和探索。

首发经济不只是一场消费盛宴，更是从终端产品向产业链各环节延伸，从消费型首发向生产型首发扩展，从单一商圈向多业态生态圈发展的重要驱动。

这些年，进博会上的首发、首展、首秀，有力促成了工业制造领域合作伙伴的创新合作，极大推动了全球产业链的协同发展。例如，本届进博会上，西门子能源以可回收风机叶片为载体首次展示绿色低碳领域的前沿技术，吸引了中国多家能源企业签单。

良禽择木而栖，良品亦择地而发。“中国是最具竞争力的市场，这就是为什么我们必须要带来最新的产品。”瑞士空气净化信息科技企业艾可爱尔公司全球首席执行官弗兰克·哈姆的话，道出了不少进博老友的心声。

从进博会望去，首发经济在“四叶草”惊艳绽放，也在全国各地争相竞发。北京、广州、杭州、成都、南京、深圳等城市首发经济增势明显，众多海外品牌、企业总部、超级工厂与中国市场双向奔赴，还有越来越多的中国企业走出国门开辟新蓝海，彰显一个开放的、高质量发展的中国，商业活力、消费实力、创新能力、国际竞争力与日俱增。

作为促进经济增长的新形式、推动经济结构调整的“试验田”，正在生长的首发经济，需要更多呵护。要进一步厘清界定标准，完善政策和法治保障，构建促进首发经济发展的长效机制，提供宽容的创新环境，让新鲜流量变发展增量。

在“首”上加力，于“首”中挖潜。我们期待，蓬勃发展的首发经济，不断为经济高质量发展写下生动注脚、增添新的活力。

（记者谢希瑶 唐诗凝）

新华社上海11月10日电

(责编：王震、陈键)

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