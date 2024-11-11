“今年是恒天然连续第七年参加进博会。充满活力的中国是恒天然的重要市场，我们致力于加深本土合作，与中国乳品行业共同发展。”在近日于上海举行的第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，新西兰恒天然大中华区首席执行官周德汉表示，进博会为恒天然结交合作伙伴提供了广阔舞台，今年恒天然集中展示了在本土化创新、可持续发展、营养健康等方面的成果。

在周德汉看来，不断探索乳制品创新解决方案并应用于本地膳食体系，以满足快速变化和不断升级的中国市场需求，是恒天然的发展要义，也是多年来参与进博会的核心主题。“恒天然在中国各地建立应用中心（FAC）是推动本土化创新的关键一步。通过洞察中国餐饮市场在健康和功能性方面的多元化需求，‘量身订制’最新产品应用方案，以满足中国消费者不断变化的口味偏好，赶上快步前行的‘中国速度’”。

在推动创新的同时，如何实现可持续发展是个重要问题。“恒天然始终倡导以可持续发展的方式生产乳制品，核心在于草饲放牧模式。”据周德汉介绍，该模式特点在于有助于营养、高品质乳制品的生产，与全球绿色消费趋势“合拍”。同时，恒天然原料业务团队推出的碳足迹线上计算工具也在展台亮相。“该计算工具可帮助客户计算所购恒天然原料产品的碳排放量，帮助客户管理自身碳排放量，让中国乳业加快实现双碳目标和可持续发展”。

“随着老龄化进程的深入，中国消费者的营养健康意识和需求日益增长。基于对中老年人肌肉和骨骼健康的关注，恒天然近年来也在持续探索、优化符合‘银发经济’趋势的产品应用方案。”周德汉介绍，恒天然还携手行业伙伴及科研机构，共同推出一系列关于老年健康的研究报告，这些观察分析对恒天然不断研发新品、更好满足健康老龄化需求起到助力作用。

“未来，恒天然将持续聚焦为中国消费者提供优质、具有创新性的产品，努力助推行业可持续发展。”周德汉期望通过融入进博会“朋友圈”，加深与中国市场的联系，以投资、发展中国乳品行业，不断适应客户需求、回应市场期待。

(责编：董童、李源)

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