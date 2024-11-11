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证监会：证券基金机构要加快提升投行、投资、投研等专业能力

吴晓璐
2024年11月11日08:59 | 来源：证券日报
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据证监会网站11月10日消息，为深入贯彻落实党的二十届三中全会和9月26日中共中央政治局会议精神，证监会党委书记、主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流，充分听取意见建议。上海证券交易所党委书记、理事长邱勇参加座谈。

座谈中，大家一致认为，今年以来，随着新“国九条”出台和资本市场“1+N”政策体系逐步落地，特别是近期我国一揽子增量政策的积极效应正在持续显现，各方预期和信心明显增强，资本市场回暖向好，展现出较强的韧性。随着财政政策、货币金融政策逆周期调节力度进一步加大，宏观经济有望持续回升向好，维护资本市场平稳健康发展具备坚实基础和条件。同时，与会代表围绕进一步落实资本市场“1+N”政策体系与制度规则，全面深化资本市场改革，统筹用好股债融资、并购重组等资本市场工具，增强多层次资本市场体系综合服务能力，强化资本市场立体化追责，规范资本市场信息传播秩序等方面提出了具体建议。

吴清强调，证券基金机构是资本市场重要的中介机构、专业服务机构，在进一步全面深化资本市场改革、促进资源优化配置、推动企业发展壮大、服务中国式现代化进程中发挥着重要作用。要深刻把握党的二十届三中全会对资本市场作出的重要部署和要求，进一步坚定信心，坚持办好自己的事，更好发挥连接资本市场各参与方的关键纽带作用；加快提升投行、投资、投研等专业能力，培育核心竞争力，有效服务投资融资等各方需求，促进市场功能更好发挥；提高内控和治理水平，履行好合规把关责任，加强对创新产品的风险控制，助力市场平稳运行；处理好功能性和盈利性的关系，健全投资者保护工作机制，加强投资者服务；对标对表“五要五不”的要求，合力塑造良好行业文化；要跳出行业看全局，更加积极参与进一步全面深化资本市场改革，主动建言献策，抓好制度落地执行，共同保障改革取得预期成效。

证监会有关司局和单位负责同志参加座谈。

(责编：王震、陈键)
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