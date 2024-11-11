原标题：进博看点｜致敬中国传统文化，乐高发布五款全新玩具套装

在第七届进博会上，乐高集团发布了五款以中国传统文化为灵感、充满趣味性和互动性的全新乐高产品套装。这也是其连续第七年在进博会上推出向中国文化致敬的新品。

这五款全新乐高产品套装中，有两款悟空小侠系列是以中国经典名著《西游记》为灵感来源；两款以春节年俗为主题，营造“新春妙玩新年俗”的喜庆氛围；另一款融合了众多吉祥元素——喜鹊、冬青花瓶、柿子、金元宝、书法笔，具有美好寓意。

这些新品套装将作为“乐高玩乐世界”的一部分，与其他丰富多元的产品组合一起出现在展台上，吸引各年龄段、拥有不同兴趣爱好的观众。以“释放玩乐超能力”为主题，乐高集团邀请所有观众来到进博会展台，参与沉浸式拼搭活动，一起加入玩乐的队伍中，发现并释放自己的玩乐超能力。

展台上另一大亮点是汇聚了众多中国儿童创意作品的“释放玩乐超能力”主题装置。这些儿童作品都来自乐高集团于8月启动的“超好玩巡游号”大篷车巡展活动。在为期2个多月的巡展中，3辆大篷车历经18个城市，吸引了上万名儿童参与互动，在拼搭中展现了他们独特的好奇心、创造力和自信。

(责编：董童、李源)

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