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三季度货币政策执行报告释放了哪些新信号？

刘 琪
2024年11月11日09:01 | 来源：证券日报
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日前，中国人民银行（以下简称“央行”）发布《2024年第三季度货币政策执行报告》（以下简称《报告》），总结了前三季度货币政策执行情况，并对下阶段货币政策进行了展望。《报告》提出，下阶段，将坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

今年8月份、9月份，部分宏观指标边际走弱，市场信心持续较弱。为提振市场信心，努力完成全年经济社会发展目标任务，9月24日，央行宣布了一揽子支持经济稳定增长的增量金融政策，进一步提升支持实体经济力度。

业内人士普遍认为，一揽子政策发布实施以来，各界给予了积极正面评价，有力提振了社会信心，对促进经济金融平稳运行发挥了较好作用。

当前外部环境的不确定性增多，世界增长动能总体放缓，国内经济仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。但我国经济基本面坚实，市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变，要正视困难、坚定信心、积极应对。

对于下阶段货币政策主要思路，《报告》强调，“坚定坚持支持性的货币政策立场”，同时在保持融资和货币总量合理增长，充分发挥货币信贷政策导向作用，把握好利率、汇率内外均衡，加快推进金融市场制度建设和高水平对外开放，积极稳妥防范化解金融风险等五个方面进行具体部署。

《报告》的专栏文章《我国货币供应量统计体系的回顾和展望》中指出，近年来我国金融市场和金融创新迅速发展，符合货币供应量定义的金融工具范畴发生了重大变化，有必要动态完善。

文中还提到，“人民银行正认真研究货币供应量统计修订的方案，未来将择机发布并适当进行历史数据的回溯”。

市场专家认为，央行此举是适应国际货币统计规则的客观需要，主要是为了提高货币反映经济活动变化的完整性和敏感性。

文中表示，下阶段，我国货币政策框架将逐步淡化对数量目标的关注，把金融总量更多作为观测性、参考性、预期性的指标，更加注重发挥利率调控的作用，不断提升金融支持实体经济高质量发展的适配性、有效性。

近年来，我国直接融资加快发展，融资结构变化对金融宏观调控产生了深层次影响。

《报告》中设置了两篇专栏文章——《直接融资发展与货币政策框架转型》《维护竞争秩序 改善政策利率传导》，前者介绍了直接融资发展背景下的货币政策框架转型，数量目标的淡化，后者则介绍了央行改善政策利率传导的近期举措和下阶段政策方向。

前述业内专家表示，总的看，我国政策利率是能够有效传导的，贷款利率稳中有降，保持在历史低位。但目前在维护竞争秩序和利率政策执行层面仍有完善空间。这些年来政策利率调整对银行净息差影响是中性的，过度竞争才是银行业净息差不断收窄背后的重要驱动因素。未来银行还应进一步提升定价能力，理性有序参与市场竞争。

“未来直接融资发展是大趋势，货币政策框架也会相应调整优化。”前述市场专家表示，一方面，随着结构转型加快，直接融资与新动能更加适配，发展总体加快。但由于金融市场产品和传导链条更加复杂，央行调控金融总量的难度会不断上升，淡化数量目标是必然趋势。另一方面，未来会更加注重发挥利率调控的作用。央行一直在按照“放得开、形得成、调得了”的思路推进利率市场化改革，目前存贷款利率已全面放开，未来要在“形得成”和“调得了”方面下功夫。“形得成”需要金融机构提升自主理性定价能力，“调得了”着眼于利率政策要更好服务于宏观调控职能，尽可能缓解影响利率调控的约束。

(责编：王震、陈键)
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