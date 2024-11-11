昌校宇 方凌晨

凭借行业覆盖更“全”更“均衡”等特性，中证A500指数成为当下最受关注的指数之一，并引来各类机构的竞相布局。在公募机构如火如荼申报发行相关产品的同时，量化私募机构也在加速推出中证A500指数增强（简称“指增”）产品。

据《证券日报》记者不完全梳理，目前市场上已有磐松资产、茂源量化、世纪前沿、进化论资产等多家百亿元级量化私募机构率先出手；另有黑翼资产、蒙玺投资、明汯投资、念空科技等多家量化私募机构透露，正在进行研发或新产品备案工作。

业内人士透露，量化私募机构积极布局中证A500指增产品，既是看好中证A500指数的长期投资价值，也是在满足投资者和渠道端的需求。

私募机构动作频频

10月18日，私募行业首只完成备案的中证A500指增产品现身，掀起私募机构布局中证A500指数的浪潮。该产品由百亿元级量化私募机构磐松资产管理，起初名为“磐松中证A500指数增强进取1号私募证券投资基金”，目前中国证券投资基金业协会官网显示，该产品已改名为“磐松核心资产指数增强进取1号私募证券投资基金”。尽管名字已没有中证A500指数等字样，但该产品将业绩基准设置为中证A500指数，也就意味着是中证A500指增产品。

此后，11月7日，又一家百亿元级量化私募机构茂源量化开始中证A500指增策略的实盘交易。

同时，《证券日报》记者在查询相关产品备案信息时发现，世纪前沿、进化论资产两家百亿元级量化私募机构旗下均已有中证A500指增产品完成备案。其中，世纪前沿私募旗下的“世纪前沿中证A500指数增强1号私募证券投资基金”成立于11月4日，在11月7日完成备案。进化论资产旗下的“进化论多棱镜中证A500指数增强一号私募证券投资基金”则成立于10月30日，在11月8日完成备案。目前，两只基金的运作状态均显示为“正在运作”。

某百亿元级私募机构相关人士向《证券日报》记者透露：“中证A500指数的编制结合了国际投资者的投资习惯，符合国际投资者的需求，便利了境内外中长期资金配置A股相关资产。”

从编制方案来看，中证A500指数采用以“行业均衡”为核心、兼具“优选三级行业龙头+互联互通+ESG评价”的编制思路，从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。

同时，投资者和渠道端有需求，也是私募机构布局中证A500指增赛道的重要原因。“当投资者和渠道端比较看好某一类指数，那么这类指增产品便是很好的配置工具。指增策略可拆分为指数收益（β）+超额收益（α），对于投资者来说，跟踪观察、收益归因、横向对比更为直观，尤其是‘超额的夏普率’指标可更好帮助投资者评估管理人的投资能力表现。同时，从量化私募机构的角度来说，布局指增产品，工作量并未增加很多，还是隶属于量化多头的大类别。”上述百亿元级私募机构人士坦言。

满足不同投资者需求

记者从业内获悉，除了上述已有相关中证A500指增产品亮相的私募机构外，还有黑翼资产、明汯投资、蒙玺投资、念空科技等私募机构也在积极研发和准备新产品备案中。

黑翼资产相关负责人在接受《证券日报》记者采访时介绍称：“近期，投资者对中证A500指增产品的关注度显著提升，公司已投入大量资源推进中证A500指增策略的研发。目前，策略的回测工作已经完成，正在进行样本外的测试，模型也在持续优化之中。策略研发的总体目标是，力求确保超额收益的稳定性和竞争力，以及策略对不同市场风格的适应性。下一步，公司将推进新产品的落地流程，或对现有的指增策略进行改造，以更好地服务投资者需求。”

在排排网财富理财师夏盛尹看来，私募机构积极布局中证A500指增产品，主要看重其市场表征性和核心资产的代表性。私募机构通过精选具有投资性价比和发展潜力的赛道进行指增产品的布局，不仅有利于丰富其产品矩阵，满足不同投资者的需求，还释放出积极的市场信号，表明他们对中证A500指数长期增长潜力的信心，以及对A股市场结构性投资机会的认可。

随着越来越多私募机构瞄准中证A500指增赛道，未来相关产品数量有望持续增多，对于各家私募机构而言，又应如何在激烈的竞争中脱颖而出？

黑翼资产相关负责人表示：“量化指增产品的核心优势在于持续获取稳定的超额收益。私募机构在持续增强超额收益获取能力方面，除了要不断丰富策略体系和超额收益来源外，更重要的是要做好风险管理，严格控制风格和行业敞口暴露。今年，黑翼资产在风控合规层面，就将极端风险纳入了策略模型，更加注重交易风控和市场风控。”

夏盛尹则表示，部分私募机构通过降低管理费率来增强产品的竞争力。

(责编：王震、陈键)

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