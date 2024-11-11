刘 垠

11月9日，国家税务总局发布的最新数据显示，今年1月—9月，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税20868亿元。其中，研发费用加计扣除等支持加大科技投入、成果转让和科技人才引进及培养的政策减税降费及退税8937亿元。

广东惠州是中国重要的新型印制电路板制造基地。作为当地龙头企业之一，胜宏科技（惠州）股份有限公司2024年上半年实现营业收入48.55亿元，同比增长32.29%。

“公司持续加大研发投入，在算力和AI服务器领域取得重大突破。”胜宏科技（惠州）股份有限公司董事长陈涛介绍，2024年上半年，公司研发费用加计扣除总额1.36亿元，享受高新技术企业税收优惠减免金额1200多万元。公司将这笔资金用于研发创新、数字工厂建设等，实现扩产增效的良性循环。

这只是税收政策支持企业创新发展的一个缩影。近年来，我国持续加大税费优惠政策对科技创新的支持力度，企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并将集成电路企业和工业母机企业研发费用加计扣除比例进一步提高至120%，为激励企业创新发展营造良好税收环境。

数据显示，截至8月底，我国规模以上工业企业数量达50.4万家，较2023年末增加4.4%，累计培育制造业单项冠军企业1557家、专精特新中小企业超14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家，有效期内的高新技术企业达46.3万家。

为支持企业创新发展，除了研发费用加计扣除优惠政策，税务部门还积极落实高新技术企业减按15%税率征收企业所得税政策。根据税务总局发布的最新数据，今年1月—9月，高新技术企业减按15%税率征收企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等支持高新技术企业和新兴产业的政策减税3025亿元。

航嘉驰源电气股份有限公司是一家位于深圳的自主研发、设计、制造智能家居和新能源电池等产品的高科技企业。谈及税收政策如何助力企业发展时，该公司执行总裁刘茂起感慨道：“我们每年投入研发费用超亿元，每年享受的税收优惠也超亿元。这些税收红利大部分用在5G、智能制造、物联网、新能源等领域的电源产品研发和制造中，有助于持续增强企业竞争力，占领更多市场份额。”

受益于包括税费优惠政策在内的一系列支持政策，今年以来，科技创新成效明显。增值税发票数据显示，1月—10月，高技术产业销售收入同比增长11.4%。其中，科技成果转化服务、信息技术服务销售收入同比分别增长27%和12.3%，反映创新要素加快转化、信息化进程提速。

推动传统制造业转型升级，大力发展先进制造业，是制造业高质量发展的一道必答题。

数据显示，今年1月—9月，先进制造业企业增值税加计抵减和留抵退税等支持制造业高质量发展的政策减税降费及退税8107亿元。购买500万元以下设备器具一次性税前扣除等支持设备更新和技术改造的政策减税800亿元。

在各项税费优惠政策的支持带动下，今年以来我国制造业发展持续向好。税务总局增值税发票数据显示，1月—10月，在前三季度工业生产者出厂价格指数（PPI）下降2%的情况下，制造业销售收入同比增长3.6%。

国家税务总局有关司局负责人表示，下一步，税务部门将深入贯彻党的二十届三中全会精神，把支持科技创新和制造业发展摆在更加突出的位置，进一步落实好研发费用加计扣除等各项税费支持政策，全力护航各类企业创新发展，更好培育和壮大新质生产力，助力制造业高质量发展。

（科技日报北京11月10日电）

(责编：王震、陈键)

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