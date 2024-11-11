罗阳奇 王锐

干净整洁的菜市场离家只有5分钟，上下楼可以乘坐崭新的电梯，医院、学校走着就能去……安徽省铜陵市狮子山独立工矿区居民安成美，从1月份入住青泽居小区以来，终于过上了她理想的生活。

狮子山独立工矿区新建的邻里中心和菜市场（铜陵市委宣传部供图）

而在3年前，安成美还居住在矿坑附近，一家人住在老楼上，附近地质灾害频发、基础设施陈旧，公共服务落后。这背后是狮子山独立工矿区资源枯竭后面临的转型之痛。

安置前居民居住环境 （铜陵市委宣传部供图）

狮子山独立工矿区距铜陵市主城区 15 公里以上，面积约 13.6 平方公里，其中矿区面积 6.07 平方公里，曾是我国重要的铜战略资源保障基地。随着资源枯竭和矿山关闭，独立工矿区逐渐成为区域发展中的“孤岛”。

改变始于2021年。当年年初，狮子山工矿区入围国家发展改革委“十四五”期间支持的采煤沉陷区和独立工矿区名单，“由此我们开始探索工矿区发展新路径，推动工矿区改造提升。”铜陵市发展改革委副主任孔海强说。

改造千头万绪，最关键的是改造城市面貌、妥善安置居民。“我们在独立工矿区内新建安置房12万平方米，878户老矿工搬离采矿塌陷区，住进设施齐全、功能完善的新家园。”狮子山街道办事处筹备组组长王卫平说。

安置后居民的居住环境（铜陵市委宣传部供图）

更大范围的改造随之而来，工矿区范围内老旧小区、棚户区、雨污水管网改造提升工程相继实施，共改造老旧住宅233栋，23.52万平方米老旧小区换新颜，惠及居民8850户、人口1.92万人。

不仅要安居，还要乐业，才是有活力的社区。“通过规划建设三横三纵路网，打通了独立工矿区与主城区、狮子山高新区的联系，狮子山高新区被纳入独立工矿区的‘三公里’就业圈范围。”王卫平说。

狮子山独立工矿区附近的产业园区（铜陵市委宣传部供图）

走进位于狮子山高新区的铜陵洁雅生物科技股份有限公司的生产车间，一片繁忙的景象。作为湿巾类产品的龙头企业，该公司的产品远销北美、澳洲、东南亚及欧洲等世界多地。

今年3月，通过社区“牵线”，家住狮子山独立工矿区的钱晓炜入职公司，成为一名产线维修工，“毕业之后我一直在郑州工作，今年听说家门口就有不少好岗位，就决定回来了。”

如今，像钱晓炜这样决定留下来工作的矿区居民越来越多，大家的钱包鼓了，生活也更幸福了。“通过‘三公里’就业圈建设，我们已累计新增就业岗位超5000个，城镇居民人均可支配收入由2020年49616元增长到2023年59412元，年均增速6%。”王卫平说。

(责编：王震、陈键)

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