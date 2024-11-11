人民网北京11月11日电 （记者黄盛）记者从中国人民银行数字货币研究所（以下简称“数研所”）获悉，数字人民币推出创新产品可视硬钱包。基于可视硬钱包，各地可扩展打造面向不同人群的特色市民卡、旅游卡等，并可打破行政区域限制，在全国范围内复制使用，实现“一卡通全国”的应用。

据介绍，所谓数字人民币硬钱包，是指基于安全芯片等技术，依托IC卡、手机终端、SIM卡、可穿戴设备、物联网设备等特定硬件载体为客户提供服务的数字人民币钱包。此次数字人民币可视硬钱包是在数研所、中国人民银行深圳市分行、深圳市委金融办的指导支持下，深圳金融科技研究院联合中国银行、招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等运营机构研发推出，既支持“碰一碰”收款，也支持“扫一扫”收款，商户可使用POS机具、扫码枪、手机设备进行收款，尤为便利境外来华人员和老年人支付。

记者了解到，在此之前，数字人民币运营机构推出了形式多样的硬钱包，主要通过与商户的POS机具“碰一碰”进行支付。随着国内电子支付的快速发展，扫码收款日渐成为商户主流收款方式，硬钱包产品也在不断创新扩大应用场景。

2024年4月,便利小微商户、个体商户收款的数字人民币App“碰一碰收款”功能在深圳首发试点，扩大了数字人民币硬钱包的应用范围。11月，深圳再次推出加载动态付款码的可视硬钱包，既可“碰一碰”符合境外人士、老人人群使用习惯，又兼容了境内商户扫码收款的受理现状，还可以显示余额，帮助用户随时掌握资金情况，适用于商家、出租车、地铁、公交等多个应用场景，极大提升了境外来华人士的支付便利性。

业内人士表示，在发挥数字化优势的同时，数字人民币体系还着力弥合数字鸿沟，重视无障碍适老化设计。不断推动数字人民币的受理环境建设。除日常消费场景外，还着力推动地铁、公交等民生场景的便捷支付。硬钱包的推出为没有境内手机号和银行账户、习惯持卡支付的短期境外来华人员提供了一个支付新选择，也便利了部分使用智能手机存在困难的老年人群。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出完善境外人员入境居住、医疗、支付等生活便利制度。今年3月，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》，对提升支付便利性工作提出明确要求。

对于进一步提升支付便利性，香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授叶帅认为，需要政府、社会等多方面协力合作，比如文旅、交通等部门。在一些重要的场所，我们还要提供多种支付方式的选择，同时也要加大金融安全的科普。对于外籍来华人士，可以加大普及和推广数字人民币钱包的力度。

也有业内人士表示，支付是经济金融运行的毛细血管，关系国计民生和国际形象，共筑支付便利性包容性的未来，还要付出更多努力，探索建立起更加长效的体制与机制。

(责编：杨曦、吕骞)

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