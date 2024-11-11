人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数字人民币可视硬钱包推出 进一步提升支付便利性

2024年11月11日09:56 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月11日电 （记者黄盛）记者从中国人民银行数字货币研究所（以下简称“数研所”）获悉，数字人民币推出创新产品可视硬钱包。基于可视硬钱包，各地可扩展打造面向不同人群的特色市民卡、旅游卡等，并可打破行政区域限制，在全国范围内复制使用，实现“一卡通全国”的应用。

据介绍，所谓数字人民币硬钱包，是指基于安全芯片等技术，依托IC卡、手机终端、SIM卡、可穿戴设备、物联网设备等特定硬件载体为客户提供服务的数字人民币钱包。此次数字人民币可视硬钱包是在数研所、中国人民银行深圳市分行、深圳市委金融办的指导支持下，深圳金融科技研究院联合中国银行、招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等运营机构研发推出，既支持“碰一碰”收款，也支持“扫一扫”收款，商户可使用POS机具、扫码枪、手机设备进行收款，尤为便利境外来华人员和老年人支付。

记者了解到，在此之前，数字人民币运营机构推出了形式多样的硬钱包，主要通过与商户的POS机具“碰一碰”进行支付。随着国内电子支付的快速发展，扫码收款日渐成为商户主流收款方式，硬钱包产品也在不断创新扩大应用场景。

2024年4月,便利小微商户、个体商户收款的数字人民币App“碰一碰收款”功能在深圳首发试点，扩大了数字人民币硬钱包的应用范围。11月，深圳再次推出加载动态付款码的可视硬钱包，既可“碰一碰”符合境外人士、老人人群使用习惯，又兼容了境内商户扫码收款的受理现状，还可以显示余额，帮助用户随时掌握资金情况，适用于商家、出租车、地铁、公交等多个应用场景，极大提升了境外来华人士的支付便利性。

业内人士表示，在发挥数字化优势的同时，数字人民币体系还着力弥合数字鸿沟，重视无障碍适老化设计。不断推动数字人民币的受理环境建设。除日常消费场景外，还着力推动地铁、公交等民生场景的便捷支付。硬钱包的推出为没有境内手机号和银行账户、习惯持卡支付的短期境外来华人员提供了一个支付新选择，也便利了部分使用智能手机存在困难的老年人群。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出完善境外人员入境居住、医疗、支付等生活便利制度。今年3月，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》，对提升支付便利性工作提出明确要求。

对于进一步提升支付便利性，香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授叶帅认为，需要政府、社会等多方面协力合作，比如文旅、交通等部门。在一些重要的场所，我们还要提供多种支付方式的选择，同时也要加大金融安全的科普。对于外籍来华人士，可以加大普及和推广数字人民币钱包的力度。

也有业内人士表示，支付是经济金融运行的毛细血管，关系国计民生和国际形象，共筑支付便利性包容性的未来，还要付出更多努力，探索建立起更加长效的体制与机制。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字人民币可视硬钱包推出 进一步提升支付便利性
　　人民网北京11月11日电 （记者黄盛）记者从中国人民银行数字货币研究所（以下简称“数研所”）获悉，数字人民币推出创新产品可视硬钱包。基于可视硬钱包，各地可扩展打造面向不同人群的特色市民卡、旅游卡等，并可打破行政区域限制，在全国范围内复制使用，实现“一卡通全国”的应用。…
增资再出发 中信保诚人寿构建“养老金融”生态圈
　　人民网北京11月11日电 （记者罗知之）近期，险企增资频传喜讯。中信保诚人寿11月5日披露，公司注册资本由48.6亿元增至73.6亿元，增资25亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部