原标题：电动自行车“新规”实施，线上“以旧换新”加速释放消费潜能

俗称为“电鸡”的电动自行车，近年逐步在各大城市中普及，为城市居民的短途交通提供便利。然而，电动自行车也因为存在一些安全隐患，包括改装超速、违反交通法规、电池短路引起火灾等，不断引来外界的热议与关注。

11月1日起，电动自行车“新规”正式实施。根据四部门联合发布《关于加强电动自行车产品准入及行业规范管理的公告》显示，11月1日起，不符合《电动自行车电气安全要求》等相关强制性国家标准的电动自行车不得生产、销售、进口。11月1日后销售的不具有有效认证证书的电动自行车，公安交管部门不予办理登记上牌。

这意味着，“新规”落地后，一些不合规的以及使用一定年份的电动自行车要被淘汰，消费者为了能更好地使用电动自行车，避免风险，也需要尽快购买或者更换合规的、有品牌的、有质量保障的电动自行车。业内人士指出，如今购买电动自行车，除了线下门店，线上电商也越来越便捷，像京东在双11不仅上线以旧换新国补专区，并且提供送车上门、回收旧车等服务，大大满足了消费者“换新”需求。

“新规”实施 选购电动自行车要避免“三无”产品

“过马路时，突然一辆电动自行车在面前经过，被吓到了”“小区外的停车棚停了不少电动自行车，有些看起来都挺旧的，不知道充电是否安全”“有些电动自行车改装了，跑起来比私家车还要快”“家里电动自行车用了5年，想换但不知道旧车如何处理”……在日常生活中，我们不时会听到消费者对电动自行车的“吐槽”。

有关部门公布的数据显示，截至2023年底，我国电动自行车社会保有量超3.5亿辆，几乎达到平均每个家庭拥有一辆电动自行车。但是，一些以增加续航里程、提高行驶速度为主要目的的电动自行车非法改装屡禁不止，并导致了电动自行车交通事故在一些城市中有所增长。

随着“新规”落地，中消协也发出消费提醒：购买电动自行车时，应选择信誉良好、证照齐全的正规商家，避免购买“三无”产品，优先选择知名品牌，这些品牌通常有更严格的质量控制和更完善的售后服务。还要注意确保所购电动自行车具有国家强制性产品认证（CCC认证）标志和整车合格证。近日，关于加强电动自行车产品准入及行业规范管理的公告发布，对2024年11月1日后销售的、不具有有效认证证书的电动自行车不予办理登记上牌。

另外，针对电池的安全问题，中消协强调，电池是电动自行车的动力源，应关注电池的种类（一般为铅酸蓄电池或锂离子蓄电池）、容量和电压等指标。不要购买改装、拼装的电动自行车，更不要委托他人进行改装。这些车辆可能存在安全隐患且不受法律保护。购买时记得索要发票和凭证，以便日后维修、维权。

“以旧换新” 线上“一站式”服务提升消费者换车意愿

一般而言，电动自行车的使用寿命在5~10年之间，如果超过这个期限，电动自行车的各项性能会明显下降，存在安全隐患。近年来，对于电动自行车的使用年限和报废标准，各地陆续出台相关管理规定。其中，2020年7月起实施的《浙江省电动自行车管理条例》明确，备案非标电动自行车自备案之日起使用期满七年的，不得上道路行驶。使用期未满七年的备案非标电动自行车自2023年1月1日起不得上道路行驶。

事实上，作为电动自行车的用户，谁愿意把不合规、有安全隐患的电动自行车天天放在“身边”？为响应国家以旧换新号召以及消费市场的诉求，今年下半年，多个城市陆续“落地”电动自行车的以旧换新。9月底，广州正式推出电动自行车以旧换新活动，根据活动规则，如报废已上牌的旧电动自行车，购买1500元以上的新电动自行车直接补贴500元，还支持线上购车。活动时间从即日起至2024年12月31日。

有了“国补”，不少消费者感觉“换车”轻松多了，购买意愿强烈。“也差不多该换了，如果换一台三千元左右的车的话，500元补贴还是挺有吸引力”。广州市民余先生说，家里电动自行车已经用了两三年，知道有这个政策后，就计划换新车。

从市场反馈看，不少市民都正在“趁着有补贴换新车”。广州市民王先生表示，“旧车安全性不够，坏了找不到零件维修，就趁着有补贴，换一台符合‘国标’的新车。”同时，最近京东线上购车就能享受补贴，再加上送车到家+回收旧车“一站式”服务解决了他要自己来回跑和处理旧车辆的烦恼。

据了解，今年双11期间，京东汽车联合广州市有关部门，共同开启电动自行车以旧换新国家补贴活动。在京东上，购买支持以旧换新的电动自行车不仅享受至高232元的折旧价，商品价格在1500元及以上还能申请500元政府补贴。这意味着，广州用户现在下单购买，叠加政府补贴可以最多省723元，还可享受上门旧车回收等服务。

广州市电动自行车行业协会执行会长兼秘书长、广东省电动车商会副秘书长黄焕杰表示，线上支持电动自行车的以旧换新能带来更多的便利。目前线上线下都能以旧换新电动自行车，包括京东能提供“一站式”的线上以旧换新、上门回收旧车等服务，都是广州的创新。他指出，从目前广州电动自行车保有量以及上牌量来看，广州在“以旧换新”上拥有很大的市场。相关部门的以旧换新政策，线上“一站式”服务等，核心都是将一部分旧车换掉，让消防隐患、安全隐患，以及改装带来的风险等问题得到进一步的改进和改善。

广州市公安交警部门统计，截至2024年9月，广州市电动自行车登记上牌数量为540万辆，目前仍以每天上牌约4千辆、每月上牌约10万辆的速度增长。

行业发展前景巨大 电商助推新车规范化销售

操作简单、驾驶便捷、价格实惠……近年来，我国两轮电动车销量不断增长。第三方机构数据显示，2017年至2021年，中国两轮电动车销量由3050万辆增长至4100万辆，年均复合增长率达到7.68%。到2022年我国电动两轮车销量约为6070万辆，同比增长22.0%。除了便民出行，电动自行车还有低碳减排的特点与优势，在“双碳”背景下，电动自行车产业有很大的发展潜力。

虽然2023年受地方新国标政策执行力度的影响，两轮电动车产量出现小幅下滑，销量增速放缓。不过，“新国标”政策的实施旨在规范电动自行车市场，推动行业的转型升级，尽管短期内对产量造成一定冲击，但从长远来看，有利于促进行业的健康可持续发展。

同样，今年11月开始实施的电动自行车“新规”，对市场而言，在过渡期会对市场造成影响，但这是短暂的。“相信各个品牌对产品影响速度还是比较快”，黄焕杰认为，随着标准的提高，电动自行车的合规性会越来越完善。并且行业合规化、政策不断完善，将带来进一步的市场增长空间。

据了解，除了推动线上电动自行车以旧换新，京东汽车还在廊坊、内蒙古、宿迁等地在行业中首次推出了电动自行车线上带牌销售服务，消费者足不出户，在家就能收到新车和合规的牌照。

截至目前，电动自行车行业领域已产生四家上市企业。整个电动自行车市场形成寡头初现、多头并进、激烈竞争、蓬勃发展的竞争格局。据了解，雅迪、新日、爱玛、小牛、九号电动车、台铃等主流品牌，目前都在京东等电商渠道销售，区别于线下，线上销售的电动自行车更重视智能化、多元化、品牌化。

(责编：董童、李源)

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