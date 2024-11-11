人民网北京11月11日电 （记者王震）11月8日，以“数据要素驱动高质量发展”为主题的第六届数字发展论坛在北京举办。

会上，中国互联网协会副理事长黄澄清表示，数据要素在驱动高质量发展中的作用日益明显，数据要素将促进产业转型升级，推动传统产业向智能化、绿色化、服务化方向转型升级，并提出完善数字技术创新体系、完善数据要素基础制度体系、加强国际交流与合作等建议。

中国社会科学院大学教授、国务院原副秘书长江小涓表示，数据要素市场建设既要参照其他要素市场发展的规律，更要重视由数据特点带来的特殊问题。需要不断探索，尊重各种创新努力，为创新提供宽松环境，并在创新发展的全过程中不断发现和解决安全问题，守住底线，尽快释放出数据要素的巨大潜能。

中国工程院院士、中国互联网协会专家咨询委员会主任邬贺铨指出， AI技术尤其是基础大模型和行业大模型，对数据应用至关重要。对于建设数据基础平台来说，公共数据开放与隐私保护是社会性、一致性、普惠性和安全性的关键，数据空间与数据可控共享要基于共识的管理规则实现。

中国互联网协会副理事长、伏羲智库创始人李晓东表示，数据互联是支撑智能化和数字经济发展的关键，互联网的核心价值在于快速传输数据，而信息化的目的是综合利用数据。数字经济的主要驱动力在于拉通数据贯穿生产、管理和经营全过程。同时，数字中国建设面临数据合规、数据孤岛、数字鸿沟三重挑战，需要构建可信的数据基础设施来解决数据互联、数据可信和数据流动的问题，以推动数据要素化和数字经济的发展。

论坛发布了2024“互联网助力经济社会数字化转型”中国互联网协会特别推荐案例与特色案例。在圆桌对话环节，与会嘉宾围绕如何借助数字化技术赋能医疗、通信、城市建设和古籍保护等领域，交流探讨了数字化技术在各个行业的应用前景和实践案例。

论坛由中国互联网协会主办，中国互联网协会数字化转型与发展工作委员会、伏羲智库承办，中国科学院计算技术研究所、清华大学公共管理学院、清华大学互联网治理研究中心提供学术支持。

(责编：王震、吕骞)

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