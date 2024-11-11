人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

共话数据要素驱动高质量发展 第六届数字发展论坛在北京举办

2024年11月11日10:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月11日电 （记者王震）11月8日，以“数据要素驱动高质量发展”为主题的第六届数字发展论坛在北京举办。

会上，中国互联网协会副理事长黄澄清表示，数据要素在驱动高质量发展中的作用日益明显，数据要素将促进产业转型升级，推动传统产业向智能化、绿色化、服务化方向转型升级，并提出完善数字技术创新体系、完善数据要素基础制度体系、加强国际交流与合作等建议。

中国社会科学院大学教授、国务院原副秘书长江小涓表示，数据要素市场建设既要参照其他要素市场发展的规律，更要重视由数据特点带来的特殊问题。需要不断探索，尊重各种创新努力，为创新提供宽松环境，并在创新发展的全过程中不断发现和解决安全问题，守住底线，尽快释放出数据要素的巨大潜能。

中国工程院院士、中国互联网协会专家咨询委员会主任邬贺铨指出， AI技术尤其是基础大模型和行业大模型，对数据应用至关重要。对于建设数据基础平台来说，公共数据开放与隐私保护是社会性、一致性、普惠性和安全性的关键，数据空间与数据可控共享要基于共识的管理规则实现。

中国互联网协会副理事长、伏羲智库创始人李晓东表示，数据互联是支撑智能化和数字经济发展的关键，互联网的核心价值在于快速传输数据，而信息化的目的是综合利用数据。数字经济的主要驱动力在于拉通数据贯穿生产、管理和经营全过程。同时，数字中国建设面临数据合规、数据孤岛、数字鸿沟三重挑战，需要构建可信的数据基础设施来解决数据互联、数据可信和数据流动的问题，以推动数据要素化和数字经济的发展。

论坛发布了2024“互联网助力经济社会数字化转型”中国互联网协会特别推荐案例与特色案例。在圆桌对话环节，与会嘉宾围绕如何借助数字化技术赋能医疗、通信、城市建设和古籍保护等领域，交流探讨了数字化技术在各个行业的应用前景和实践案例。

论坛由中国互联网协会主办，中国互联网协会数字化转型与发展工作委员会、伏羲智库承办，中国科学院计算技术研究所、清华大学公共管理学院、清华大学互联网治理研究中心提供学术支持。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
共话数据要素驱动高质量发展 第六届数字发展论坛在北京举办
　　人民网北京11月11日电 （记者王震）11月8日，以“数据要素驱动高质量发展”为主题的第六届数字发展论坛在北京举办。 会上，中国互联网协会副理事长黄澄清表示，数据要素在驱动高质量发展中的作用日益明显，数据要素将促进产业转型升级，推动传统产业向智能化、绿色化、服务化方向转型升级，并提出完善数字技术创新体系、完善数据要素基础制度体系、加强国际交流与合作等建议。…
数字人民币可视硬钱包推出 进一步提升支付便利性
　　人民网北京11月11日电 （记者黄盛）记者从中国人民银行数字货币研究所（以下简称“数研所”）获悉，数字人民币推出创新产品可视硬钱包。基于可视硬钱包，各地可扩展打造面向不同人群的特色市民卡、旅游卡等，并可打破行政区域限制，在全国范围内复制使用，实现“一卡通全国”的应用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部