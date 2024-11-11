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从“会种地”向“慧种地”转变 农业现代化插上智慧翅膀

人民网记者 李栋
2024年11月11日10:42 | 来源：人民网
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农业现代化是建设农业强国的根基，是实现高质量发展的必然要求。近期，农业农村部出台《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》（以下简称《指导意见》）与《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》（以下简称《行动计划》），明确到2028年底，我国智慧农业公共服务能力将大幅提升。

田间有“耳目”、云端有“大脑”、地里有“医生”……当前，我国农民正从“会种地”向“慧种地”转变。技术新、装备强，科技范儿十足的智慧农业，既为保障国家粮食安全增添底气，也为农业现代化建设提供坚实支撑。今年以来，多地农户告诉记者，使用先进的农业装备，采取农机、农艺、农技相结合，水、肥、药用量不断减少，农作物单产却呈增加趋势。

在山东潍坊峡山区的丰年年数字农业种植园，园区工人借助农业种植云数据中心，依托数字种植管理模型，用系统管理种植，用算法决策农事，不断完善蓝莓生长模型，实现了蓝莓生长管理智能化突破。蓝莓年产值达1000万元，带动周边200余名群众就业增收。

“以2023-2024产季为例，通过原理考证、数据分析，最终形成科学有效的灰霉病防治方案，该产季灰霉病爆发率由10%降低至0.1%，极大程度保障了种植利润。”种植园负责人介绍，在这里，智能温控、组培繁育、精准施肥等先进技术已成为现实，“厂化种植”不仅节省了人力成本，而且提高了农产品品质，拓宽了销路。

“下一步，将继续坚持把发展智慧农业作为现代农业转型升级的崭新赛道，深耕优势果蔬品类，加快打造数字农业新高地。”峡山区农业农村和水资源局相关负责人表示。

出台的《指导意见》提出，要全方位提升智慧农业应用水平。包括推进主要作物种植精准化、设施种植数字化、畜牧养殖智慧化、渔业生产智能化等7项重点任务。

农业农村部市场与信息化司信息化推进处处长王耀宗介绍，我国现在集成了遥感卫星、无人机监测和地面监测的网络，对农业气象、土壤墒情，包括病虫害等各种环境的综合因素，实现实时监测，能够大幅度提高农业防灾减灾的实时监测和预测预报能力。

农业农村部市场与信息化司负责人在解读《指导意见》和《行动计划》时表示，此次印发的文件中首次提出要加强智慧农业公共服务能力建设。通过打造国家农业农村大数据平台、共建农业农村用地“一张图”、开发一批智慧农业基础模型和数字化工具，为各类智慧农业应用提供技术底座，帮助农民和农业生产经营主体低成本实现数字化转型。

“力争到2030年，高端传感器、关键零部件、成套智能装备等关键技术装备取得重大突破，我国农业生产信息化率将达到35%左右。到2035年，关键核心技术全面突破，技术装备达到国际先进水平，农业全方位、全链条实现数字化改造，我国农业生产信息化率将达到40%以上。”该负责人表示。

(责编：杨曦、吕骞)
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