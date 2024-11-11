新华社北京11月11日电（记者王雨萧）中国中小企业协会11日公布数据显示，10月中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年以来最大升幅，也是2023年3月以来最大升幅。其中，分项指数、分区域指数全面上升。

从分项指数看，10月份，宏观经济感受指数、成本指数、劳动力指数、投入指数、效益指数由降转升，较上月分别上升0.6、0.5、0.3、0.4和0.2点；综合经营指数、资金指数由平转升，较上月分别上升0.5和0.2点；市场指数继续上升，较上月上升0.3点。中小企业生产经营改善，景气水平明显回升。分项指数全面上升，为今年3月以来再次出现。

分行业指数看，10月份，工业指数延续上升态势，较上月上升0.3点；建筑业、交通运输业、房地产业、社会服务业、住宿餐饮业指数由降转升，分别较上月上升0.2、0.6、0.5、0.7和0.2点；批发零售业、信息传输软件业指数由升转降，分别较上月下降0.1和0.3点。总体来看，行业表现回升向好。

分区域指数全面上升。10月份，东部、中部、西部和东北地区中小企业发展指数分别为89.9、89.7、88.0和81.2，分别较上月上升0.4、0.2、0.6和0.9点。

(责编：卫嘉、白宇)

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