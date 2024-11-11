人民网记者 王绍绍

近日，第七届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛的“全球气候变局下的可持续贸易”分论坛在上海国家会展中心举办，本次论坛由中华人民共和国商务部主办，中国国际进口博览局和全球化智库（以下简称CCG）共同承办，为共同应对气候变化、推动绿色转型与可持续贸易发展贡献智慧与力量。

CCG创始人兼理事长、国务院原参事王辉耀表示，近年来，全球绿色贸易规模持续扩大，中国已超过欧盟成为全球第一大绿色贸易国，同时也是世界最大的清洁能源生产国，成就卓著。同时，全球可持续贸易的发展需要各国加强合作，完善可持续贸易规则。

近年来，产业绿色发展与可持续贸易之间联系愈发紧密。四川一家白酒企业，通过优化生产工艺、提高资源利用效率等措施，不仅降低了生产成本，还提升了产品的环保性能和市场竞争力；河北的一家太阳能科技公司，则结合绿色设计理念和国内外绿色产品标准要求，持续加大绿色认证产品开发力度，积极推动绿色供应链管理机制，引导供应商和合作伙伴开展绿色转型；重庆的一家环境产业企业，通过引进并创新国外先进的垃圾焚烧发电技术，实现了核心装备的国产化，为国内外多个项目提供了技术装备支持，日处理垃圾能力超22万吨，成为了绿色发展的典范。

“中国在应对气候变化方面作出了巨大努力，提出要用历史上最短的时间实现碳中和，这是对世界的重大贡献。”商务部原副部长易小准表示，WTO在应对气候变化问题中也发挥了关键作用，为解决气候变化与贸易之间的关系提供了一个重要平台。在推进全球应对气候变化议程时，各国应在WTO框架下加强对相关贸易政策的协调，确保贸易措施与多边贸易规则相一致。

与此同时，世贸组织也积极鼓励成员国通过国际合作共同应对气候变化。中国已与多个发展中国家签署了气候变化南南合作谅解备忘录，通过合作建设低碳示范区、开展减缓和适应项目等方式，帮助发展中国家提升应对气候变化的能力。

万象赛色塔低碳示范区由中国生态环境部与老挝自然资源与环境部共同编制建设方案，并向老挝方赠送了太阳能LED路灯、新能源客车等低碳环保物资，吸引了多家企业入驻，成为了南南绿色合作的亮点；中国与埃塞俄比亚合作开展了多个减缓和适应气候变化的项目，包括农业节水灌溉、可再生能源开发等，有效提升了埃塞俄比亚的应对气候变化能力……

在论坛期间，CCG联合创始人兼秘书长苗绿发布了《全球气候变局下的可持续贸易》报告。该报告深入分析了全球协作应对气候变化的重要性，并提出了通过推动绿色技术创新、政策协调和供应链转型来构建可持续贸易体系的建议，反对将贸易壁垒作为应对气候问题的手段，而是要在全球合作框架下实现应对气候变化与经济增长的双赢。

与会专家表示，只有通过多边合作、加强政策协调与技术创新，才能有效应对气候变化带来的挑战，推动全球贸易的可持续发展。未来，各国应继续深化开放合作，共同为构建气候友好型全球贸易体系贡献力量。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)

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