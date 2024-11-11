原标题：拼多多引领电商西进激活新疆消费潜力，伊犁有站点快递量一年增五倍

今年，趁着电商平台竞相西进，11.11的风穿过“玉门关”，吹拂到了更远的地方。

10月底，新疆迎来首个包邮11.11的预热，囤什么成了子玥和当地好友热聊的话题。子玥大学毕业来到新疆喀什地区的叶城县，成为一名西部计划志愿者。喜欢出行的她最近在网上看中了一款运动相机， 11.11期间不仅优惠力度空前，而且配备“免费包邮、送货到村”的服务。

在1000多公里外的伊犁州，王振第一次真切地感受到11.11全场包邮的热闹与喜悦。作为第三方物流服务运营商在伊犁快递点的负责人，他注意到，与去年同期相比，目前站点的包裹数量增长了大约两倍，即便与今年9月同期相比也增长了三成，而且，增量主要来自拼多多平台。

作为电商西行的引领者，拼多多2022年首创中转集运模式，向新疆、西藏等西部地区发出“加入包邮区”的邀请，此后又从提升用户服务体验与降低商家包邮成本“双管齐下”，一方面率先在新疆地区推行免费包邮送货进村，将末端配送网点与消费者的距离缩短至2公里内；另一方面则通过兜底中转集运的二段运费，减轻商家经营负担，鼓励更多优质好物向西部地区放开供给。这一系列举措很快吸引全行业跟进，西部六省区的新疆也在今年迎来首个包邮11.11。

中国邮政集团有限公司预测，11.11期间业务量将在现有规模上出现较大增幅。而且，今年11.11较往年提前2天至12天，活动期达26天至34天，是有史以来持续时间最长的11.11。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，通过打通物流西行的主动脉并疏通“毛细血管”，将加速区域内外资源流动，促进产业协同发展，激发市场活力。与此同时，还有助于提升西部地区居民消费体验，进一步扩大内需，推动经济持续健康发展。长远来看，将为西部地区带来更广阔的发展空间和更强劲的发展动能。

有快递点11.11单量大涨两倍

王振这大半个月每天一睁眼就赶到单位盯着出库。快递分拣机24小时运转，工人轮班不分昼夜地分拣，凌晨4点就有货车吞吐，将快递运往伊犁下辖的县城和乡镇。用不了多久，这些快递会被送到代收点。大大小小的快递跨越大半个中国，经历各个环节的争分夺秒，最后的最后，散步遛弯时，当地人就能随手取走。

王振统计，站点目前运送的快递数量较去年11.11期间增长了将近200%，与9月同期相比增长了近30%，在这些订单中，大件商品如家电等占到了24%左右。“过去的包裹以服饰、日用品、玩具为主，近几个月，时令果蔬、智能家电明显多了起来。”

伊犁州邮政分公司邮件处理中心的工作人员表示，“如预期那样，从10月20日起邮件量有了明显增幅，从日常的6万件增长至8万件。针对这次11.11，我们也做了充足的预案，首先对场地进行了改造，新增300平方米的场地专用于进口车次的装卸，避免造成拥堵。其次，我们对班组人员进行了扩充，从日常每个班组35人扩充至50人，确保邮件以最快的速度到达消费者手中。”

“秋收结束后，大家有闲也有钱，开始为家中添置物件。”王振表示，“拼多多9月上旬率先减免偏远地区中转集运的二段运费后，吸引了一批商家乃至其他电商平台跟进，使得对新疆放开供应或支持包邮进村的商品种类更加丰富，网购体验得以提升，大家的消费热情也随之高涨。”

伊犁快递点近期的繁忙景象是新疆快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升的生动写照。新疆邮政管理局公布的数据显示，今年1-9月，新疆快递业务量完成3.12亿件，同比增长37.57%，已超去年全年业务量。其中，9月快递业务量完成4470.61万件，同比增长37.42%。

家住乌鲁木齐的王颖今年11.11期间在拼多多上购买了15公斤猫砂和8公斤猫粮，价格比平时优惠了约40%。王颖爱猫，希望给爱宠提供优质的猫粮、猫砂、零食及玩具。相比线下宠物店，网购商品的价格优势明显，但在一些平台上，包裹入疆的单程运费超过50元，“直到去年发现拼多多即使是很小一件快递也能实现包邮，这才真正体会到网购的便捷与乐趣。”

西部计划的大学生志愿者子玥最近网购了新烤箱、面粉、黄油、黄豆粉以及饼干模具、烘焙碗、打蛋器等工具。两年前的夏天，她来到新疆喀什叶城县，距离乌鲁木齐1500公里。

叶城街头一景。虽处在边境，但与内地县城无异。（受访者供图）

原本准备吃苦耐劳的子玥发现，这里并不比内地县城差，基础设施完善，网购同样方便。当她想为客厅地板购置一块地垫时，当地商店售卖的地毯大多厚重，不易清洗，而且花色艳丽，于是，她打开拼多多，找到了图案素雅的款式，“尽管山高路远，商家依然承诺包邮。”之后，她还网购了桌椅板凳，加上11.11备齐的烘焙套装，烟火气在她的客厅弥漫开来，“虽然身处边境，但便捷的电商让我的生活与过去并无二致。”

第三方统计数据显示，今年前三季度，新疆电商展现出强劲增长势头和多元化发展格局，实现网络交易额同比增长10.7%，其中网络零售额同比增长14.1%。从地域分布来看，乌鲁木齐市、巴音郭楞蒙古自治州和阿克苏地区在网络交易额和网络零售额上均占据领先地位。

11.11见证包邮政策的民生效应

忙碌的11.11是新疆线上消费振兴的缩影，折射的是偏远地区加入“包邮区”及包邮成本不断下降带来的巨大民生效应。

新疆邮政管理局数据显示，新疆“包邮”一年多来，新疆网购消费潜力大幅释放，快递日均投递量增长超30%，带动出疆业务量随之增长，当前年人均快递使用量已超48件。“包邮”不仅为新疆快递业发展打开了新局面，也为新疆更好融入全国统一大市场、便利各族群众生产生活等作出了积极贡献。

为提升偏远地区消费者的包邮体验，拼多多还从“进村”和“降本”两个维度深化落实。王振记得，为让包裹不再“堵”在县里，而是下沉到普通老百姓日常生活半径覆盖的村里，去年7月到9月底，他和拼多多工作人员，跑完了伊犁大大小小416个村庄。每打通一个村代收点，他就在手机地图上标一个星，伊犁26万平方公里的范围被他密密麻麻标满了。

“在伊犁，最远的村庄距离县城300多公里；有的村庄夏季无人，都去牧场放牧了；有的村庄在高山上，走访完回家已是凌晨；有时遇到语言不通的情况，村民甚至质疑我们在‘电信诈骗’。”王振说，虽然过程艰辛，但硬骨头最终被啃了下来。

近年来，新疆加快农村寄递物流体系建设，聚焦打通末端“最后一公里”，持续加强农村快递基础设施建设，目前，全区共设立村级寄递物流综合服务站8025处，建制村快递服务覆盖率达99.8%。

与此同时，为鼓励更多商家打开思路，向西部地区加大优质商品供给、配置包邮进村服务，拼多多近期还宣布由平台全额补贴偏远地区快递中转集运所产生的二段运费。与之相配套的中转集运模式也由该平台首创，以新疆为例，即所有发往新疆的包裹均先送至西安中转集运仓，再通过第三方物流服务运营商统一运往目的地，以规模效应降低边际成本。

受益于一系列举措，去年9月始，伊犁州光王振经手的乡镇单量，从最初每个乡镇只有不到一百件，慢慢开始增多，现在，乡镇订单总量是过去的6倍。

子玥的消费习惯在相当程度上解释了订单的增长原因。作为新一代“疆漂”，忙于工作的她顾不上逛超市买菜时，就在多多买菜下单，第二天送到小区。叶城没有她喜欢的椰子水以及南方水果，她会在网上购买。近期，她还拼单了圣诞树、装饰灯具、万圣节的宠物服装，以及与朋友相约下厨所需的食材。

“物流在新疆、西藏等偏远省份经济发展中扮演着重要角色。物流畅通与否直接影响着这些地区资源开发利用、产业发展和人民生活水平。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示。

在他看来，打通物流西行主动脉不仅能降低物流成本、提高运输效率，还能促进区域内外经济交流，吸引更多投资，推动产业升级与经济发展。“ 拼多多等电商平台首创中转集运、减免中转二段运费、推行快递包邮进村等政策，对于提升西部经济整体竞争力具有积极意义。这些措施有望降低电商西行成本，为西部偏远地区商品流通提供有力支持。”

(责编：董童、李源)

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