人民网记者 李栋

11月10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）圆满闭幕。来自129个国家和地区的3496家展商汇聚上海，通过举办124场新品发布活动、展示176项前沿科技产品、达成合作意向近600项。几天来，采购商的“购物车”收获满满。

“进博会期间，积极开展商务洽谈，通过进一步简化平台入驻流程，为优质品牌开设绿色通道，提供了极速入驻等便捷服务。期待有更多全球优质品牌入驻，以满足消费者日益增长的高品质、多元化消费需求。”唯品会相关负责人介绍。

正值“双十一”活动期间，近日发布的《唯品会趋势白皮书11.11报告》显示，城市轻运动、时髦精致范儿、户外机能风等潮流趋势热度攀升，相关商品销售快速增长。

据了解，唯品会根据热门潮流趋势，在进博会消费品展区搭建“全球好物港VIP Harbour”展馆，推出服饰、鞋包、首饰、美妆等不同类型的商品陈列区，并设有互动体验区与唯品会APP的“云上进博会”活动专区实时联动。

“为迎合市场潮流趋势，在全球设立了十余间境外办公室，并有超过1000名专业买手分布于世界各地，为消费者精选全球好物，累计合作品牌已超过46000家。”该负责人表示，今年公司继续派出庞大的买手团队，借助进博会舞台寻找潜在的品牌合作伙伴，尤其关注服饰鞋包、美妆护肤、运动户外、家居家电等领域的合作机会。

数据显示：展会期间，国外参展商热情高涨，国内采购商“购物车”不断扩容。11月9日，第七届进博会贸易投资对接会全部结束，3500多家企业进行了线上和线下贸易洽谈，在装备制造、食品及农产品、消费品等领域达成合作意向260多项，累计实现意向合作金额超94亿美元。

专家表示，第七届进博会虽然落下帷幕，但更多的新产品、新技术、新服务正走进千行百业、千家万户；更多的新门店、新工厂、新研发中心将落地建成；更多的动能、信心、潜力将被释放。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经