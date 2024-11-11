原标题：《网络主播新职业发展报告》发布，全国职业主播超1500万人

11月7日，中国演出行业协会网络表演（直播）分会联合快手平台发布《网络主播新职业发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2023年12月，有1508万人把网络主播当成主业，预计到2025年我国直播行业的人才缺口为1941.5万人。网络主播成为大众化的职业，不仅为一、二线城市带来规模化的就业机会，也为新一线和三、四、五线城市带来普惠的就业机会。调研显示，六成以上的职业网络主播每周直播四天以上，八成以上职业网络主播平均月收入在8000元以下，近九成职业网络主播愿意长期从事网络主播这一职业。

自今年7月，人力资源和社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局正式增设网络主播为国家新职业以来，网络主播的职业身份受到广泛认可。中国演出行业协会网络表演（直播）分会联合快手平台，基于问卷调查、实地调研、座谈访谈和专家咨询等方法，编制发布《网络主播新职业发展报告》（以下简称《报告》），对网络主播的整体职业特征和发展历程等进行了系统梳理和呈现。

职业网络主播超过1500万，呈现职业化、专业化、多元化发展趋势

作为“大众化职业”，网络直播和短视频带来普惠的就业机会。《报告》显示，截至2023年12月，有1508万人把网络主播当成主业。网络主播呈现出职业化、专业化、多元化的发展趋势。具体来看，职业网络主播呈现以下特征：

从工作内容来看，根据人力资源和社会保障部发布的网络主播的定义和工作任务，网络主播的工作贯穿了直播前的需求分析、内容策划、备稿脚本准备，直播中的IP形象塑造、价值内容呈现、组织互动活动，直播后的数据统计、分析优化等全链路，有一套相对系统的工作流程。

从职业特征来看，在年龄分布方面，80后、90后占比58%，成为网络主播的从业主力，60后、70后占比达到25%，从业者年龄分布较为广泛；在收入方面，八成以上职业网络主播平均月收入在8000元以下；在工作频率方面，六成以上的职业网络主播每周开播四天以上，每日开播的主播每天直播时长超过6小时的占比57.4%。

从就业意愿分析，在就业选择方面，获得经济收入、看好网络直播发展前景、对直播行业感兴趣成为从业者选择网络主播作为职业的主要原因；在从业满意度方面，近七成职业网络主播对从业满意度较高；在从业意愿度方面，近九成职业网络主播愿意长期从事网络主播这一职业。

从职业价值来看，职业网络主播认为网络主播的职业价值主要是实现个人价值、获得经济收入和帮助有需要的人解决问题；近八成受访者认为网络主播的职业认定会带动直播行业和上下游产业链的就业，对社会就业发展产生带动价值；此外，职业网络主播希望得到的服务支持主要为获得更好的身份认同、搭建职业交流平台和发起助力青年就业专项计划。

网络主播20年，继“网”而来，乘“数”而上

《报告》显示，网络主播诞生于PC时代，自2013年起，得益于移动互联网的发展，网络主播在移动端迎来高速发展期；2016年，上千家直播平台涌现，经历了行业的“大浪淘沙”，整个直播产业的格局也逐渐清晰。同年，快手平台推出直播功能作为平台的自然延伸，更多普通人加入移动互联网用户大军，成为网络主播；从2018年起，直播技术的应用场景逐渐加深，逐渐发展成为互联网基础性功能和服务之一。

《报告》指出，随着我国网络技术的发展，短视频和直播平台作为普通人数字生活和工作的入口，在促进就业、引领数字经济发展、加速文化艺术传播、拓展网络文艺生态、繁荣本地生活等多方面做出贡献。

在网络表演方面，越来越多的演艺从业者和普通人在直播平台成就职业梦想；在促进消费方面，网络主播拉动消费效应明显，七成以上用户因看直播和短视频购买商品；在助农方面，网络主播成为助力乡村振兴的特色力量；在推动招聘数字化方面，直播和短视频平台为广大蓝领群体提供了就业的新渠道。此外，网络主播在推动地方文旅出圈、激发全民学习热潮、优化生活服务等方面发挥积极作用。

生机勃勃的直播间，不仅见证传统行业迈向数字化转型的历程，更是互联网服务于更多领域、更多产业的真实写照。

(责编：曹淼、李源)

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